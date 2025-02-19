遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

林青穀家庭醫學科診所林青穀醫師。聯合報系資料照 被稱為「台灣首席家醫科醫師」、擔任「林青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所」院長的名醫林青穀，今(19)日被《鏡週刊》爆料狂劈多女。而林青穀昨天就已在臉書發文，暗示這一切都是詐騙集團編造的謠言。

根據週刊報導，一名新竹貿易商女子遭林青穀隱瞞已婚、騙她上床後，發現還有其他女子與他關係匪淺。林青穀對此坦承不諱，並表示連元配都知道對方的存在，希望幾人能和平共處，更炫耀似地表示自己的出軌對象之多，能排出「七姐姐」。

而林青穀本人則在18日於臉書發文，表示準備「面對人生高風險危機期」，說有詐騙集團在這六個月裡企圖讓自己屈服，但他會「勇敢面對挑戰，調整步伐」。

下方有網友留言關切，林青穀則回應，「今天有全國性新聞囉，是我被詐騙集團勒索」，稱是因為自己不肯屈服，詐騙集團才會去鏡週刊亂扯，並表示自己會認真往前走，還想去日本滑雪以「避開紛爭」。