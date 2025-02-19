快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

聯合新聞網／ 綜合報導

林青穀家庭醫學科診所林青穀醫師。聯合報系資料照
林青穀家庭醫學科診所林青穀醫師。聯合報系資料照
被稱為「台灣首席家醫科醫師」、擔任「林青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所」院長的名醫林青穀，今(19)日被《鏡週刊》爆料狂劈多女。而林青穀昨天就已在臉書發文，暗示這一切都是詐騙集團編造的謠言。

根據週刊報導，一名新竹貿易商女子遭林青穀隱瞞已婚、騙她上床後，發現還有其他女子與他關係匪淺。林青穀對此坦承不諱，並表示連元配都知道對方的存在，希望幾人能和平共處，更炫耀似地表示自己的出軌對象之多，能排出「七姐姐」。

而林青穀本人則在18日於臉書發文，表示準備「面對人生高風險危機期」，說有詐騙集團在這六個月裡企圖讓自己屈服，但他會「勇敢面對挑戰，調整步伐」。

下方有網友留言關切，林青穀則回應，「今天有全國性新聞囉，是我被詐騙集團勒索」，稱是因為自己不肯屈服，詐騙集團才會去鏡週刊亂扯，並表示自己會認真往前走，還想去日本滑雪以「避開紛爭」。

出軌 林青穀 詐騙集團

延伸閱讀

女子聽網路男友指示出面取款 淪詐團車手判刑6月

桃副市長家人遭連環騙1500萬 警曝不動產詐騙3大特徵

親戚遭騙千萬 桃副市長王明鉅嘆：賺錢其實沒那麼容易

請鬼拿藥單！桃園副市長手足遇詐團 竟聘詐團御用律師

相關新聞

獨／高雄大同醫院醫用管線標示遭惡搞 「塗白」畫面曝光

高雄市立大同醫院今年起委託長庚體系經營，但移交前後，院內醫用氣體管路卻遭人塗上白漆，本報今早獨家揭露後，取得該醫用管線毀...

北斗天后宮天公爐被埋骨 化驗結果是人骨

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮日前發現天公爐竟被埋置疑塗了硃砂的不明骨骸，廟方報警處理，彰化地檢署經化驗後確認是一根長達15公...

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

被稱為「台灣首席家醫科醫師」、擔任「林青穀家庭醫學科、精神科及心臟科診所」院長的名醫林青穀，今(19)日被《鏡週刊》爆料狂劈多女。而林青穀昨天就已在臉書發文，暗示這一切都是詐騙集團編造的謠言。

影／空調壞了車窗起霧 宜蘭車撞分隔島「烏龜翻」釀2傷

宜蘭冬山鄉省道昨天發生自小客車撞分隔島意外，駕駛左前輪撞到分隔島後，整輛車往右側翻覆，四輪朝天，駕駛與乘客夫妻飽受驚嚇。...

桃副市長家人遭連環騙1500萬 警曝不動產詐騙3大特徵

桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙集團誘騙抵押房產，總金額高達3000萬元，其中1500萬元已落入詐騙集團手中，未料家人發現被...

花蓮男在宜蘭開車失控衝撞對向路樹身亡 疑因心肌梗塞

宜蘭蘇澳鎮軍人公墓附近發生一起自撞車禍，49歲花蓮人昨天開著租來的小貨車，行經中山路二段時突然失控，偏移方向衝到對向車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。