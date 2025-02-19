桃副市長家人遭連環騙1500萬 警曝不動產詐騙3大特徵

桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙集團誘騙抵押房產，總金額高達3000萬元，其中1500萬元已落入詐騙集團手中，未料家人發現被騙後委任律師提告，該律師竟也是詐團臥底。桃園市警局統計，去年受理涉及不動產詐欺案共100件，提醒不動產詐騙有三大特徵，聽見關鍵字務必立刻掛斷電話。

桃園市警局表示，不動產詐騙有三大特徵，一為「假投資」詐騙集團誘騙被害人下載投資APP並加入投資群組，佯稱可跟隨老師投資獲利，使被害人陷於錯誤而匯款或面交現金，進一步同意將不動產設定抵押權向金主借錢，被害人可在APP看到投資金額及高額獲利，有些詐騙集團初期甚至會匯款給被害人，營造獲利的假象，然而APP內的投資獲利根本是造假。

二為「假仲介」詐騙集團引介被害人認識民間貸款金主，再透過代書或地政士代辦印鑑證明、代辦抵押權設定，藉此收取高額仲介費或代辦費。三為「高利息」詐騙集團引介被害人認識民間貸款金主，還款期間通常較短，並收取高額利息。桃園市警察局統計，去年桃園市警局受理涉及不動產詐欺案共100件，今年統計至2月18日止共17件。