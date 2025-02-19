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影／空調壞了車窗起霧 宜蘭車撞分隔島「烏龜翻」釀2傷
宜蘭冬山鄉省道昨天發生自小客車撞分隔島意外，駕駛左前輪撞到分隔島後，整輛車往右側翻覆，四輪朝天，駕駛與乘客夫妻飽受驚嚇。警方調查原因竟是車上的空調壞了，前窗玻璃充滿霧氣導致視線不良，撞上分隔島，還好2人只受輕傷。
昨天下午將近2時，位於冬山鄉冬山路一段837號前發生交通事故，羅東警分局獲報後派員前往處理，經查70歲陳男載妻子，沿著冬山路北往南方向行駛，行經一處路口時自撞道路分隔島，造成右側翻車，前方保險桿也撞斷。
警方實施酒測，駕駛並無酒駕。根據這對夫妻陳述，他們車上的空調壞了，下雨天又不能開窗戶，導致前車窗有霧氣視線不良，未能看清前方路況才撞上分隔島。
警方表示，近日天雨路滑，駕駛除了小心行駛外，車輛在行進、轉彎過程中也應注意車前狀態，勿疲勞駕駛並遵守號誌、標誌、標線行駛，確保用路人車安全。
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