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獨／高雄大同醫院醫用管線標示遭惡搞 「塗白」畫面曝光

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄即時報導

高雄市立大同醫院今年起委託長庚體系經營，但移交前後，院內醫用氣體管路卻遭人塗上白漆，本報今早獨家揭露後，取得該醫用管線毀損照片，管外明顯遭人噴上白漆，已影響各管線辨識，讓病患置於危險之中，衛生局質疑關鍵設備遭蓄意破壞，函請雄檢偵辦，檢方受理後已分案調查。

大同醫院原本由高雄市政府委託高醫經營，高醫接手15年後經營有聲有色，原本有優先議約資格，卻疑因疫情間配合度不佳、未投資急重症需求等理由，最後喪失優先議約權，自今年元旦起，改為委託長庚醫療法人接手經營。

據了解，今年1月1日起，大同醫院經營權移交至長庚手中，長庚、高醫及衛生局辦理移交後，發現該院工務氣體管道標誌、流向指標、注意事項等字樣遭人以白漆覆蓋。

不僅院內工務管線遭人蓄意上漆，寫有用途標示、流向、注意事項、開關等字牌也未見蹤影。知情人士懷疑，有人刻意要讓院內人員無法掌握管線用途，才上漆、拿走字牌。

所幸遭破壞的工務管線有舊照片可以比對，接手的醫院團隊依據舊照片內容測試及復原，才讓管線輸送不致於失誤。

另外，自去年12月31日起至1月間，該院消防逆止閥還突然遭人開啟，導致警報鳴動，院內人員調閱監視器卻發現畫面無法回放，還有一樓出現阿摩尼亞外洩等諸多問題。

衛生局認為，院內工務管線屬於生命保護設備，卻遭不詳行為人上漆損壞，恐對醫院內部及病患安全產生潛在性風險，對醫療作業安全已構成實質危險，已違反醫療法第106條第2項，近期將掌握到的事證移請雄檢偵辦查明。

本報今早獨家揭露後，取得該醫用管線毀損照片，10支輸送氣體的醫療管線，都明顯遭人蓄意噴漆，上漆處以寫有字體的位置為主，顯然蓄意為之。

知情人士質疑，該管線為確保醫療安全的關鍵設備，若未能及時復原或辨識可能導致氧氣、麻醉等重要氣體供應錯誤，威脅病人健康，應好好調查是誰蓄意毀損。

高雄市立大同醫院醫用氣體管線，遭人抹上白漆，檢方已分案調查。記者張議晨／翻攝
高雄市立大同醫院醫用氣體管線，遭人抹上白漆，檢方已分案調查。記者張議晨／翻攝

衛生局 長庚

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