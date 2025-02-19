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花蓮男在宜蘭開車失控衝撞對向路樹身亡 疑因心肌梗塞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮軍人公墓附近發生一起自撞車禍，49歲花蓮人昨天開著租來的小貨車，行經中山路二段時突然失控，偏移方向衝到對向車道，撞擊路樹後失去心跳呼吸，送醫搶救不治，疑因心肌梗塞肇禍，全案正由檢警相驗調查中。

警方調查，昨天將近中午，位於蘇澳鎮中山路二段131巷口發生車輛自撞事故，警獲報到場了解是花蓮65年次吳姓男駕駛，開著租賃小貨車沿中山路二段由北往南，往蘇澳及花蓮的方向行駛，不明原因導致車輛衝撞至對向車道旁路樹。

吳姓駕駛身受重傷昏迷，貨車卡在路樹與鐵道旁的水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，經民眾報案，救護車把人送到蘇澳榮民醫院急救，暫時恢復生命跡象，轉院到羅東博愛醫院後搶救無效，疑因突發心臟疾病釀成自撞，詳細肇事原因待警方後續調查釐清。

蘇澳警分局呼籲，駕駛人行車時應注意車前動態，行經彎道或路口時應減速慢行，以確保自身及他人安全，警方也將持續加強該路段及轄內易肇事路口巡邏勤務，落實交通違規執法，避免事故發生。

花蓮男子在宜蘭開著租用貨車，行經宜蘭蘇澳軍人公墓附近，突然衝到對向車道撞路樹，貨車卡在路樹與水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，吳男昏迷送醫搶救不治。圖／警方提供
花蓮男子在宜蘭開著租用貨車，行經宜蘭蘇澳軍人公墓附近，突然衝到對向車道撞路樹，貨車卡在路樹與水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，吳男昏迷送醫搶救不治。圖／警方提供
花蓮男子在宜蘭開著租用貨車，行經宜蘭蘇澳軍人公墓附近，突然衝到對向車道撞路樹，貨車卡在路樹與水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，吳男昏迷送醫搶救不治。圖／警方提供
花蓮男子在宜蘭開著租用貨車，行經宜蘭蘇澳軍人公墓附近，突然衝到對向車道撞路樹，貨車卡在路樹與水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，吳男昏迷送醫搶救不治。圖／警方提供
花蓮男子在宜蘭開著租用貨車，行經宜蘭蘇澳軍人公墓附近，突然衝到對向車道撞路樹，貨車卡在路樹與水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，吳男昏迷送醫搶救不治。圖／警方提供
花蓮男子在宜蘭開著租用貨車，行經宜蘭蘇澳軍人公墓附近，突然衝到對向車道撞路樹，貨車卡在路樹與水泥圍牆中間，車門掉落凹陷變形，吳男昏迷送醫搶救不治。圖／警方提供

自撞 蘇澳 路樹

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