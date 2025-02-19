聽新聞
0:00 / 0:00
影／苗栗苑裡農田2車「烏龜翻」四腳朝天 幸人無大礙
59歲張姓男子今天上午駕駛休旅車行經苗栗縣苑裡鎮140縣道，疑身體不適，車子越開越偏，推撞路邊停放小轎車，兩車翻落路旁農田，前、後烏龜翻，張男送醫沒有大礙，全案警方處理中。
通霄警察分局社苓派出所今天上午7點3分許接獲報案，140縣道苑裡鎮山柑里發生交通事故，警方到場處理，初步調查，張男開定速駕駛休旅車，往西直行在外側車道，突然身體不適，車子往外偏移，來不及煞車，推撞路邊轎車，翻落路旁田四腳朝天。
張男身體無，送醫觀察治療並無大礙，警方檢測張男呼氣無酒精反應，詳細肇事原因暫待釐清。，警方呼籲民眾，駕車前務必確保自身精神狀況良好，並檢查車輛功能是否穩定，以保障自身及他人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言