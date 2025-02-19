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影／苗栗苑裡農田2車「烏龜翻」四腳朝天 幸人無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

59歲張姓男子今天上午駕駛休旅車行經苗栗縣苑裡鎮140縣道，疑身體不適，車子越開越偏，推撞路邊停放小轎車，兩車翻落路旁農田，前、後烏龜翻，張男送醫沒有大礙，全案警方處理中。

通霄警察分局社苓派出所今天上午7點3分許接獲報案，140縣道苑裡鎮山柑里發生交通事故，警方到場處理，初步調查，張男開定速駕駛休旅車，往西直行在外側車道，突然身體不適，車子往外偏移，來不及煞車，推撞路邊轎車，翻落路旁田四腳朝天。

張男身體無，送醫觀察治療並無大礙，警方檢測張男呼氣無酒精反應，詳細肇事原因暫待釐清。，警方呼籲民眾，駕車前務必確保自身精神狀況良好，並檢查車輛功能是否穩定，以保障自身及他人交通安全。

59歲張姓男子今天駕駛休旅車行經苗栗縣苑裡鎮140縣道，推撞路邊停放小轎車，兩車翻落路旁農田，前、後烏龜翻，張男送醫沒有大礙。圖／民眾提供
59歲張姓男子今天駕駛休旅車行經苗栗縣苑裡鎮140縣道，推撞路邊停放小轎車，兩車翻落路旁農田，前、後烏龜翻，張男送醫沒有大礙。圖／民眾提供

交通事故 休旅車 烏龜

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