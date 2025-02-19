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嘉義私人壇火災祖孫1死3傷 疑客廳堆放易燃物迅速延燒

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉一處民宅設私人宮壇，昨晚6點多發生火災，疑堆放金紙等易燃物，火勢延燒迅速，曾祖孫4人共1死3傷，5歲男童屍體碳化，倖存祖孫3人仍在加護病房未脫離險境。消防人員今天進火場鑑定，初判起火點在房屋前方的客廳，詳細起火原因仍待釐清。

男童的父母在桃園、彰化工作，昨天連夜從外地趕至醫院，今早重回火場，男童父母緊盯著被燒毀的鐵門，泣不成聲，站在門口不斷呼喚5歲男童名字，希望他的靈魂趕快出來，回到家人身邊，擔心他獨自一人受困火場很害怕。

男童祖父說，5歲、3歲男童是堂兄弟關係，是他的2個兒子所生，從小一起長大，兒子都在桃園工廠上班，放假才會回嘉義，因此是隔代教養，放學後寄託阿祖照顧、吃晚餐，晚上再帶回另處住宅睡覺，原本下午6點多就要去接小孩，結果卻突然發生憾事。

5歲男童全身碳化，遭消防人員包裹棉被，家屬不放棄希望，仍送至醫院，傷重宣告不治。3歲男童全身50%灼傷昏迷，目前轉至台中榮總加護病房插管治療，79歲曾祖母、86歲曾祖父濃煙嗆傷昏迷，分別在嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院加護病房插管治療。

消防人員進火場調查，從前門進去依序為客廳（神明廳）、樓梯、廁所、房間、廚房，因堆放許多易燃物，火勢延燒迅速，一樓全面燃燒。消防局長蔡建安說，客廳燒毀程度嚴重，初判起火點在房屋前方，詳細起火原因仍待調查釐清。

副縣長劉培東到場關懷，給予慰問金，社會局後續將介入協助，希望家庭損傷減至最小。中埔鄉長李碧雲也給予慰問金，並聯絡嘉邑行善團協助殯葬費用，也請福添福基金會協助後續醫療費用，希望讓家屬盡早走出傷痛，恢復正常生活。

嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，男童家人重回火場心情悲痛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，男童家人重回火場心情悲痛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，起火點疑似房屋前方客廳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，起火點疑似房屋前方客廳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，起火點疑似房屋前方客廳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，起火點疑似房屋前方客廳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，起火點疑似房屋前方客廳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，起火點疑似房屋前方客廳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，副縣長劉培東今到火場關心家屬。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，副縣長劉培東今到火場關心家屬。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，男童家人重回火場心情悲痛。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉私人壇昨晚發生火災，造成祖孫1死3傷悲劇，男童家人重回火場心情悲痛。記者黃于凡／攝影

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