嘉義私人壇火災祖孫1死3傷 疑客廳堆放易燃物迅速延燒

嘉義縣中埔鄉一處民宅設私人宮壇，昨晚6點多發生火災，疑堆放金紙等易燃物，火勢延燒迅速，曾祖孫4人共1死3傷，5歲男童屍體碳化，倖存祖孫3人仍在加護病房未脫離險境。消防人員今天進火場鑑定，初判起火點在房屋前方的客廳，詳細起火原因仍待釐清。

男童的父母在桃園、彰化工作，昨天連夜從外地趕至醫院，今早重回火場，男童父母緊盯著被燒毀的鐵門，泣不成聲，站在門口不斷呼喚5歲男童名字，希望他的靈魂趕快出來，回到家人身邊，擔心他獨自一人受困火場很害怕。

男童祖父說，5歲、3歲男童是堂兄弟關係，是他的2個兒子所生，從小一起長大，兒子都在桃園工廠上班，放假才會回嘉義，因此是隔代教養，放學後寄託阿祖照顧、吃晚餐，晚上再帶回另處住宅睡覺，原本下午6點多就要去接小孩，結果卻突然發生憾事。

5歲男童全身碳化，遭消防人員包裹棉被，家屬不放棄希望，仍送至醫院，傷重宣告不治。3歲男童全身50%灼傷昏迷，目前轉至台中榮總加護病房插管治療，79歲曾祖母、86歲曾祖父濃煙嗆傷昏迷，分別在嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院加護病房插管治療。

消防人員進火場調查，從前門進去依序為客廳（神明廳）、樓梯、廁所、房間、廚房，因堆放許多易燃物，火勢延燒迅速，一樓全面燃燒。消防局長蔡建安說，客廳燒毀程度嚴重，初判起火點在房屋前方，詳細起火原因仍待調查釐清。