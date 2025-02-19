聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南永安橋車輛絡繹不絕 休旅車引擎突起火冒大量濃煙
35歲阮姓男子今天上午開著TOYOTA WISH休旅車，行經台南市永安橋上時，引擎突然起火燃燒，冒出大量濃煙；他趕緊下車通報警消，因現場車輛往來絡繹不絕，險象環生，員警立即趕往疏導交通，消防也順利滅火，所幸並未造成傷亡。
台南市消防局指出，今天上午9時26分接獲報案，台南市安南區永安橋上有一輛休旅車起火燃燒，出動3車6人趕往搶救，在17分鐘後撲滅火勢，現場無人傷亡，財損與起火原因則要等火調人員調查釐清。
轄區第三警分局和順派出所接獲報案，趕往瞭解，阮姓男子表示當時正要從永安橋由南往北方向行駛，在橋上等待紅燈時，車子引擎突然起火燃燒，還冒出大量濃煙；他不知道為什麼瞬間突然起火，也被嚇到。
由於橋上車輛往來絡繹不絕，員警協助疏導交通，讓消防隊順利滅火；警方呼籲，駕駛人平時須做好車輛保養，行車前更應確實檢查車況，謹慎操作車輛，確保自己與其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言