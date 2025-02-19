影／一陣風...20萬支票迎面貼上安全帽 這位父親為小孩做最佳示範

台中市雷姓市民13日晚上騎機車行經大里區益民路一段近東榮路口停等紅燈時，見一張紙朝他吹來貼在安全帽上，他拿下來一看竟是面額20萬的支票，心想失主一定很緊張，於是趕緊送到霧峰警分局十九甲派出所招領，警方也馬上找到失主，讓失主喜出望外。

霧峰警分局長廖誌銘上午說，雷姓市民當天還帶著小孩一起把支票送至派出所，為小孩做了最佳示範。同時也呼籲，請民眾應妥善保管財物，若於路上拾獲物品，應交付至鄰近派出所處理，切勿隨意將遺失物占為己有，以免涉犯侵占遺失物罪而遭送辦。

派出所值班員警廖瑞廷受理後，發現是大里區農會發行的支票，因此即聯繫農會請他們協助，農會於是依照票號等資料，確認是王姓市民所遺失，警方於是也馬上連絡王姓失主到案。

王姓失主趕到派出所，說支票10日遺失，因還未到期，所以尚未向農會止付，但能找到真是太好了。他說，這20萬元支票是要給下游廠商的貨款，10日不慎在路上遺失，失而復得能省去一些止付的手續。他也打了電話給雷姓市民，感謝他熱心將支票送交警方處理。