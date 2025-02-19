桃園男借1.5萬元未還 遭債主當街毆打滿頭傷

59歲的許姓男子向44歲的陳姓男子借款1萬5000元，卻遲遲未還款，昨晚7時許，陳男夥同35歲金姓男子與許男談判，因口角衝突毆打許，導致其頭部受傷，中壢警方獲報後到場將陳、金2嫌逮捕，警詢後依妨害自由、傷害等案移送桃園地檢署偵辦。

有民眾於網路社群發文表示，「中壢海瀧王對面有人在打人，那個被打的一直喊救命，然後兩個男的試圖把被打的押上車，男生一直掙扎，警察十分鐘就到了，看他滿嘴血上救護車了，有人知道是發生什麼事嗎」。

中壢警分局普仁派出所於昨晚7時許獲報，在桃園市中壢區中山東路一段19號前有糾紛，立即派員前往。

經了解，許男向陳男借款1萬5000元後未還款，陳男因而夥同金男，與許男相約商談還款卻起口角，陳、金2人竟徒手毆打許，致使許男頭部受傷。