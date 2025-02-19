短褲妹騎警用機車 惡作劇好玩後果慘了！

網傳1名長髮短褲少女趁警方進超商簽巡，卻喜孜孜跑向員警停放超商門口的警用機車，惡作劇想騎走機車。影片貼網後，警方查出是今天凌晨的事，且少女可能因此要吃官司，最高可受罰1萬2000元。

網傳這名短褲妹於2月18日，在高雄市前鎮區明鳳三路某超商前，奔向警用機車，惡作劇騎上機車要騎走，警方調閱超商監錄系統畫面，查出日期非2月18日，而是今天凌晨的事。但是，短褲妹並未真正騎走警用機車。

警方表示，當時員警到超商簽巡，是執行公務中，女孩的行為恐涉及社會秩序維護法第85條規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當的行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。警方將通知當事人到所說明，還原事發經過並依法偵辦。