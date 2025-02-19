超商員工凌晨騎車返家 疑自摔不幸斷魂

超商員工朱姓男子今天凌晨下班騎車返家，行經新北市新烏路疑自摔不幸斷魂。據了解，朱男無酒精反應，現場無監視器畫面，肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

新北市新店警分局今天凌晨1時7分獲報，新店區新烏路三段往烏來區方向近廣興橋發生車禍，轄區龜山派出所及新店交通分隊員警前往了解，發現機車騎士朱姓男子（24歲）騎車行經該處地點，疑不明原因自撞後摔車，後方路人行經該處後發現並協助報案，渾身是傷的朱男經送新店慈濟醫院救治，經急救至今天凌晨3時12分宣告死亡。