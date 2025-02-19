快訊

RTX 5090顯卡太夯！機車店推「五花大綁」36萬大禮包 網查：居然賣光？

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

聽新聞
0:00 / 0:00

超商員工凌晨騎車返家 疑自摔不幸斷魂

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

超商員工朱姓男子今天凌晨下班騎車返家，行經新北市新烏路疑自摔不幸斷魂。據了解，朱男無酒精反應，現場無監視器畫面，肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

新北市新店警分局今天凌晨1時7分獲報，新店區新烏路三段往烏來區方向近廣興橋發生車禍，轄區龜山派出所及新店交通分隊員警前往了解，發現機車騎士朱姓男子（24歲）騎車行經該處地點，疑不明原因自撞後摔車，後方路人行經該處後發現並協助報案，渾身是傷的朱男經送新店慈濟醫院救治，經急救至今天凌晨3時12分宣告死亡。

據了解，在新店區超商上班的朱男，今天凌晨下班騎車欲返回新店區新烏路3段屈尺地區的親戚家休息，朱男無酒精反應，但也無機車駕照，因現場無監視器畫面，肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

超商員工朱姓男子今天凌晨征班騎車返家，行經新北市新烏路疑自摔不幸斷魂。記者王長鼎／翻攝
超商員工朱姓男子今天凌晨征班騎車返家，行經新北市新烏路疑自摔不幸斷魂。記者王長鼎／翻攝
超商員工朱姓男子今天凌晨征班騎車返家，行經新北市新烏路疑自摔不幸斷魂。記者王長鼎／翻攝
超商員工朱姓男子今天凌晨征班騎車返家，行經新北市新烏路疑自摔不幸斷魂。記者王長鼎／翻攝

監視器 酒精

延伸閱讀

養貓咪不裝寵物監視器會有多後悔？資深鏟屎官曝「3大優點」狂推坑

新店區溪洲河濱公園重新規畫動工 打造梯田漫步區拚年底完工

她遭鄰居裝監視器密集檢舉違規 法院：侵犯隱私判撤銷

影／一波三折！左轉未禮讓直行車遭撞翻 拖吊又滑落撞上警車

相關新聞

台中某大學驚傳墜樓 6樓掉落失去呼吸心跳送醫搶救中

台中市西區某今大學今上午接近11點多驚傳有人墜樓，警消獲報1名30多歲男子自6樓頂樓掉落，當場失去呼吸心跳，經調查並非校...

桃園驚傳男「身帶長刀」持石頭路邊砸車 嚇壞附近住戶

桃園市觀音區中興路昨出現一名男子行跡詭異，騎車持石頭砸路邊車輛車窗，還攜帶刀械到處閒晃，引發當地居民恐慌。警方獲報找到男...

影／台南永安橋車輛絡繹不絕 休旅車引擎突起火冒大量濃煙

35歲阮姓男子今天上午開著TOYOTA WISH休旅車，行經台南市永安橋上時，引擎突然起火燃燒，冒出大量濃煙；他趕緊下車...

影／一陣風...20萬支票迎面貼上安全帽 這位父親為小孩做最佳示範

台中市雷姓市民13日晚上騎機車行經大里區益民路一段近東榮路口停等紅燈時，見一張紙朝他吹來貼在安全帽上，他拿下來一看竟是面...

桃園男借1.5萬元未還 遭債主當街毆打滿頭傷

59歲的許姓男子向44歲的陳姓男子借款1萬5000元，卻遲遲未還款，昨晚7時許，陳男夥同35歲金姓男子與許男談判，因口角...

短褲妹騎警用機車 惡作劇好玩後果慘了！

網傳1名長髮短褲少女趁警方進超商簽巡，卻喜孜孜跑向員警停放超商門口的警用機車，惡作劇想騎走機車。影片貼網後，警方查出是今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。