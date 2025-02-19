2024年55輛學幼童車違規 開學月新北稽查又抓到2輛

為守護學幼童乘車安全，新北教育局去年稽查1344次學幼童車，其中查獲26輛幼童專用車及29輛補習班、課後照顧中心車違規。適逢開學月，新北市教育局昨與公路總局台北區監理所、新北市警局聯合稽查學幼童車，共攔檢5輛次中，有2輛因未核備車輛或沒有隨車老師而違規。

教育局統計，2024年1月至12月止，新北已累計辦理動靜態稽查1344次，查獲26輛幼童專用車及29輛補習班、課後照顧中心車違規，包括車齡逾期、駕駛未持有效職業駕照、滅火器不合規、行車紀錄器異常、隨車人員未完成研習等，違規車輛皆已完成糾正或依法裁罰，教育局與警察局將持續追蹤，確保違規車輛不再上路。

適逢開學月，新北教育局會同北區監理所、新北市警局，在新莊思賢國小周邊聯合稽查，針對車輛滅火器、安全門等關鍵設備詳查，共計攔檢5輛次的學幼童車輛，有3輛為補習班接送車、2輛為幼童車。其中有2輛違規，分別為該補習班車輛為未核備車輛及未配有隨車老師。違規業者，將依照交通車管理辦法裁罰，並持續追蹤補習班業後續改善情形。