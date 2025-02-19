快訊

RTX 5090顯卡太夯！機車店推「五花大綁」36萬大禮包 網查：居然賣光？

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

聽新聞
0:00 / 0:00

2024年55輛學幼童車違規 開學月新北稽查又抓到2輛

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

為守護學幼童乘車安全，新北教育局去年稽查1344次學幼童車，其中查獲26輛幼童專用車及29輛補習班、課後照顧中心車違規。適逢開學月，新北市教育局昨與公路總局台北區監理所、新北市警局聯合稽查學幼童車，共攔檢5輛次中，有2輛因未核備車輛或沒有隨車老師而違規。

教育局統計，2024年1月至12月止，新北已累計辦理動靜態稽查1344次，查獲26輛幼童專用車及29輛補習班、課後照顧中心車違規，包括車齡逾期、駕駛未持有效職業駕照、滅火器不合規、行車紀錄器異常、隨車人員未完成研習等，違規車輛皆已完成糾正或依法裁罰，教育局與警察局將持續追蹤，確保違規車輛不再上路。

適逢開學月，新北教育局會同北區監理所、新北市警局，在新莊思賢國小周邊聯合稽查，針對車輛滅火器、安全門等關鍵設備詳查，共計攔檢5輛次的學幼童車輛，有3輛為補習班接送車、2輛為幼童車。其中有2輛違規，分別為該補習班車輛為未核備車輛及未配有隨車老師。違規業者，將依照交通車管理辦法裁罰，並持續追蹤補習班業後續改善情形。

教育局表示，為把關新北學幼童的乘車安全，除積極要求業者務必加強車輛安全及駕駛與隨車人員的管理，同時也鼓勵家長與學校監督，家長可透過填寫「幼兒園幼生接送情形調查問卷」(網址：https://forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6)，協助掌握孩子搭乘車輛的狀況，若發現不符合安全規範的情形，也直接向教育局通報反應。若為幼兒園車輛可詢問教育局幼兒教育科；補習班、課後照顧中心車輛向教育局社會教育科諮詢。

新北市教育局2月18日與公路總局台北區監理所、新北市警局聯合稽查學幼童車。圖／新北教育局提供
新北市教育局2月18日與公路總局台北區監理所、新北市警局聯合稽查學幼童車。圖／新北教育局提供
新北市教育局2月18日與公路總局台北區監理所、新北市警局聯合稽查學幼童車。圖／新北教育局提供
新北市教育局2月18日與公路總局台北區監理所、新北市警局聯合稽查學幼童車。圖／新北教育局提供

教育局 補習

延伸閱讀

高年次未役役男 新北尚有262人

新北汐止金龍國小跑道破損 學童跑步危險要改善

新北：獲配1.5萬劑流感疫苗 供高風險族群施打

新北課後輔導老師薪資2個月未領怨沒錢過年 竟因教育局換承辦人

相關新聞

台中某大學驚傳墜樓 6樓掉落失去呼吸心跳送醫搶救中

台中市西區某今大學今上午接近11點多驚傳有人墜樓，警消獲報1名30多歲男子自6樓頂樓掉落，當場失去呼吸心跳，經調查並非校...

桃園驚傳男「身帶長刀」持石頭路邊砸車 嚇壞附近住戶

桃園市觀音區中興路昨出現一名男子行跡詭異，騎車持石頭砸路邊車輛車窗，還攜帶刀械到處閒晃，引發當地居民恐慌。警方獲報找到男...

影／台南永安橋車輛絡繹不絕 休旅車引擎突起火冒大量濃煙

35歲阮姓男子今天上午開著TOYOTA WISH休旅車，行經台南市永安橋上時，引擎突然起火燃燒，冒出大量濃煙；他趕緊下車...

影／一陣風...20萬支票迎面貼上安全帽 這位父親為小孩做最佳示範

台中市雷姓市民13日晚上騎機車行經大里區益民路一段近東榮路口停等紅燈時，見一張紙朝他吹來貼在安全帽上，他拿下來一看竟是面...

桃園男借1.5萬元未還 遭債主當街毆打滿頭傷

59歲的許姓男子向44歲的陳姓男子借款1萬5000元，卻遲遲未還款，昨晚7時許，陳男夥同35歲金姓男子與許男談判，因口角...

短褲妹騎警用機車 惡作劇好玩後果慘了！

網傳1名長髮短褲少女趁警方進超商簽巡，卻喜孜孜跑向員警停放超商門口的警用機車，惡作劇想騎走機車。影片貼網後，警方查出是今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。