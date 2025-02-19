影／台南警揭車禍肇事主因：支線道車不讓幹線道肇事

台南市警第一分局有鑑於近期交通事故有增加趨勢，昨天前往台南監理，向所方商借電視螢幕、電視牆，播放分局蒐集各類交通事故影片，影片中除分析事故發生原因，還有員警講解事故的違規情形；讓民眾前往監所洽公、考領駕照之際，強化交通安全觀念。

分局長章振國表示，台南監理站位於東區林森路交通要道，每天進出洽公人流相當多，這次向監理站商界商借電視螢幕、電視牆，就是希望民眾能停下腳步多看一眼，車禍事故是如何發生。

章振國指出，分析轄區主要肇事路段為中華東路、東門路、崇善路、林森路、崇德路、崇明路等路段，為防範交通事故發生，除規劃路檢及易肇事路口守望等勤務，也將持續不定時、定點加強事故地點執法取締。