快訊

RTX 5090顯卡太夯！機車店推「五花大綁」36萬大禮包 網查：居然賣光？

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南警揭車禍肇事主因：支線道車不讓幹線道肇事

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第一分局有鑑於近期交通事故有增加趨勢，昨天前往台南監理，向所方商借電視螢幕、電視牆，播放分局蒐集各類交通事故影片，影片中除分析事故發生原因，還有員警講解事故的違規情形；讓民眾前往監所洽公、考領駕照之際，強化交通安全觀念。

分局長章振國表示，台南監理站位於東區林森路交通要道，每天進出洽公人流相當多，這次向監理站商界商借電視螢幕、電視牆，就是希望民眾能停下腳步多看一眼，車禍事故是如何發生。

章振國指出，分析轄區主要肇事路段為中華東路、東門路、崇善路、林森路、崇德路、崇明路等路段，為防範交通事故發生，除規劃路檢及易肇事路口守望等勤務，也將持續不定時、定點加強事故地點執法取締。

章振國呼籲民眾務必遵守交通規則，行經路口「慢、看、停」，且禮讓行人，駕車上路，遵守交通規則不酒駕；騎車民眾務必遠離大型車，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保安全。

台南市警第一分局有鑑於近期交通事故有增加趨勢，昨天前往台南監理，向所方商借電視螢幕、電視牆，播放分局蒐集各類交通事故影片。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局有鑑於近期交通事故有增加趨勢，昨天前往台南監理，向所方商借電視螢幕、電視牆，播放分局蒐集各類交通事故影片。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局有鑑於近期交通事故有增加趨勢，昨天前往台南監理，向所方商借電視螢幕、電視牆，播放分局蒐集各類交通事故影片。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局有鑑於近期交通事故有增加趨勢，昨天前往台南監理，向所方商借電視螢幕、電視牆，播放分局蒐集各類交通事故影片。記者袁志豪／翻攝

交通事故 台南 監理站

延伸閱讀

情人節期間多飲酒歡聚 台南警一分局加強取締抓7件酒駕

女警被大車撞毀容、截肢 台南警講解「內輪差」危險籲長者避開

曳引車撞女警致毀容重傷 分局長向里民講解「內輪差」

元宵節台南社區辦活動長者現身 警猜燈謎宣導防詐觀念

相關新聞

台中某大學驚傳墜樓 6樓掉落失去呼吸心跳送醫搶救中

台中市西區某今大學今上午接近11點多驚傳有人墜樓，警消獲報1名30多歲男子自6樓頂樓掉落，當場失去呼吸心跳，經調查並非校...

桃園驚傳男「身帶長刀」持石頭路邊砸車 嚇壞附近住戶

桃園市觀音區中興路昨出現一名男子行跡詭異，騎車持石頭砸路邊車輛車窗，還攜帶刀械到處閒晃，引發當地居民恐慌。警方獲報找到男...

影／台南永安橋車輛絡繹不絕 休旅車引擎突起火冒大量濃煙

35歲阮姓男子今天上午開著TOYOTA WISH休旅車，行經台南市永安橋上時，引擎突然起火燃燒，冒出大量濃煙；他趕緊下車...

影／一陣風...20萬支票迎面貼上安全帽 這位父親為小孩做最佳示範

台中市雷姓市民13日晚上騎機車行經大里區益民路一段近東榮路口停等紅燈時，見一張紙朝他吹來貼在安全帽上，他拿下來一看竟是面...

桃園男借1.5萬元未還 遭債主當街毆打滿頭傷

59歲的許姓男子向44歲的陳姓男子借款1萬5000元，卻遲遲未還款，昨晚7時許，陳男夥同35歲金姓男子與許男談判，因口角...

短褲妹騎警用機車 惡作劇好玩後果慘了！

網傳1名長髮短褲少女趁警方進超商簽巡，卻喜孜孜跑向員警停放超商門口的警用機車，惡作劇想騎走機車。影片貼網後，警方查出是今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。