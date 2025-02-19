投資限量骨董可大賺一筆？大甲男子遭詐前警覺 保住存款221萬

不法分子利用社群網站一再設局，吸引50多歲的王姓男子掉入「骨董詐騙」陷阱，詐騙集團鎖定對收藏有興趣的民眾，聲稱手上有來自故宮流出或私人收藏的稀世珍品，並誆稱有「內部管道」所以才低價出售給有緣人等話術，讓王男卸下心防後，差點匯出帳戶內高達221萬的存款。

大甲分局指出，50多歲的王姓男子上周四（13日）滿懷期待地走進新光銀行大甲分行，準備匯出一筆人民幣17萬元（折合新台幣約76萬4千元）的款項至某帳戶內。余姓行員敏銳地察覺異狀，便主動關懷詢問該筆匯款用途為何。

王男答稱自己因為對骨董收藏頗有興趣，因瀏覽臉書時在一個骨董買賣社團中結識了一位「專業收藏家」，對方聲稱有一批珍貴骨董要出售，並保證「投資報酬率極高，轉手就能大賺一筆」，令他一時起心動念想要買來當作投資。

網路賣家因而傳送幾張瓷器照片供王男選購，其間還不斷強調這是「內部消息」且「限量釋出」要買要快，王男為搶先取得這批「寶物」，故依指示到銀行預備匯出等值新台幣76萬4千元的人民幣作為訂金，幸銀行行員察覺有異後，立即通報大甲派出所派員到場協助。王男此時才驚覺遭到詐騙，當場取消交易，並慶幸若非熱心的行員與員警即時勸阻，否則銀行帳戶內221萬餘元的存款恐怕將化為烏有。