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18歲男躲超商廁所偷拍13人 屏檢起訴 法院10萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉某超商驚傳偷拍，18歲徐男去年10到11月躲在超商隔壁廁所，偷拍女性如廁，其中一女發現後報警，檢警清查發現，徐男手機內還有13名被害女子如廁影像，其中一名是女童，檢方昨起訴，移審屏東地院，法院裁定10萬交保。

徐男案發時是高三學生已滿18歲，檢警調查，徐男在去年10到11月間，高樹某超商廁所內，多次利用被害女子如廁時，先行潛藏在隔壁間廁所，以持手機由上方伸向隔壁廁所往下拍攝方式，偷拍多名被害女子如廁照片。

其中一名被害女子發現後報警，員警經徐男同意搜索，扣得其所使用的IPHONE手機，發現有多名被害女子影像，警方報請檢方偵辦，檢方去年11月訊問徐男後，向法院聲押禁見。

檢警專案小組分析手機影像並比對便利商店監視器畫面後，發現12名成年女子與1名未滿12歲兒童受害。

檢方昨將徐男依涉犯刑法第315條之1第2款竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪、第319條之1第1項無故攝錄他人性影像罪 、兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項以違反本人意願的方法使兒童被拍攝客觀上足以引起性慾或羞恥照片等罪提起公訴，昨移審，法院裁定徐男10萬交保。

檢方指出，對於性暴力的防制至為重視，對兒少性剝削及侵害隱私性影像犯罪，採取「零容忍」的態度，針對相關案件，絕對依法嚴辦，以維護民眾隱私之權利及保護兒少身心健康發展之安全。

屏東縣高樹鄉某超商驚傳偷拍，18歲徐男去年10到11月躲在超商隔壁廁所，偷拍女性如廁，檢警調查，徐男手機內還有13名被害女子如廁影像，其中一名是女童，檢方昨起訴，移審屏東地院，法院裁定10萬交保，示意圖。圖／報系資料照
屏東縣高樹鄉某超商驚傳偷拍，18歲徐男去年10到11月躲在超商隔壁廁所，偷拍女性如廁，檢警調查，徐男手機內還有13名被害女子如廁影像，其中一名是女童，檢方昨起訴，移審屏東地院，法院裁定10萬交保，示意圖。圖／報系資料照

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