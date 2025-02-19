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未繫安全帶！國道豐原段6車追撞再添1死 男顱骨骨折今晨宣告不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道一號豐原段昨天傍晚發生嚴重6車追撞車禍，轎車翻車後，其中2人被拋出車外無呼吸心跳，目前成為2死2傷重大事故，豐原醫院表示，1名男傷者到院時無呼吸心跳，初檢傷為頭顱骨骨折，臉部撕裂傷，肢體及軀幹多處擦傷，昨天經過徹夜搶救後，今天清晨5時35分宣告死亡，但身分尚待警方確認中。

國一豐原段車禍事故，最終造成翻覆車輛其中2人死亡，57歲黃男送中港澄清醫院，經急救無效死亡，30歲黎男昨天經過豐原醫院徹夜搶救後，今天清晨5時35分宣告死亡；56歲陳女頭暈、頭痛和左手無名指擦傷，25歲羅女腰痛均住院檢查中。另是否二人為駕駛由國道三隊後續調查釐清中。

台中市消防局昨天下午5時21分受理報案，台中市神岡區國道一號北上167.7公里車禍案件，救護員到場發現6輛轎車事故現場，其中一車翻覆，有2人被拋出車外，共4人受傷，年約30歲男子OHCA(到院前心肺功能停止)，送往衛福部豐原醫院急救，約50歲男子OHCA，送往中港澄清醫院；年約24歲女子、57歲女子都送往豐原醫院。

豐原醫院表示，其中1名年次名氏不詳的男性，到院時已無呼吸心跳，積極搶救雖一度有恢復心跳，但該男且因主要傷勢頭顱骨骨折，臉部撕裂傷，肢體及軀幹多處擦傷，直至今天清晨5時35分急救無效，宣告死亡，讓這起車禍事故再添1名死者。

國道三隊指出，昨天下午5時24分於國道1號北向167.7公里發生的交通事故，是1輛自小貨車撞擊前方自小客車，造成該車往左偏移，並撞擊行駛中線車道的自小客車導致其翻覆，且於翻覆過程中，再與前方外側車道3輛自小客車發生碰撞，造成4人受傷，其中2人被拋飛致傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳。

國道三隊並表示，未繫安全帶是造成事故當事人重大傷亡的常見原因，呼籲用路人正確使用安全帶，可大幅降低事故中重傷或死亡的風險。此外，國道車速快，駕駛人更須謹守駕駛規則，國道警察未來將持續加強辦理同步取締未繫安全帶違規專案，保障民眾生命財產安全。

國道一號豐原段昨天傍晚6車追撞車禍，成為2死2傷嚴重事故，1名男傷者徹夜搶救後，清晨宣告死亡。圖／國道三隊提供
國道一號豐原段昨天傍晚6車追撞車禍，成為2死2傷嚴重事故，1名男傷者徹夜搶救後，清晨宣告死亡。圖／國道三隊提供
國道一號豐原段昨天傍晚6車追撞車禍，成為2死2傷嚴重事故，1名男傷者徹夜搶救後，清晨宣告死亡。圖／國道三隊提供
國道一號豐原段昨天傍晚6車追撞車禍，成為2死2傷嚴重事故，1名男傷者徹夜搶救後，清晨宣告死亡。圖／國道三隊提供
國道一號豐原段昨天傍晚6車追撞車禍，成為2死2傷嚴重事故，1名男傷者徹夜搶救後，清晨宣告死亡。圖／國道三隊提供
國道一號豐原段昨天傍晚6車追撞車禍，成為2死2傷嚴重事故，1名男傷者徹夜搶救後，清晨宣告死亡。圖／國道三隊提供

交通事故 國道 豐原

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