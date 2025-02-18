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彰化鹿港某里長毆妻致死 檢方以殺人罪向法官聲押獲准

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮一名里長在去年12月20日疑與妻子吵架，涉嫌毆打重傷被送醫急救，妻子在醫院昏迷搶救42天後不治，警方傳喚里長到案，由於今天依故意傷害致死移送彰化地檢署，檢察官認里長有殺人犯意，依殺人罪、家暴罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

據指出，這名里長的妻子是第二任，過去即曾對妻子施暴，但社會處調查，里長未有對妻子家暴的紀錄，但過去曾因財產問題，對於母親及手足則有家暴紀錄。

檢警調查，去年12月20日即冬至前一天，里長妻子一早在社區廚房與志工一起備料要煮湯圓，準備分送社區長者。但里長疑似與妻子在工作分配上意見不合，對妻子出重拳毆打後，先行離去，妻子隨即身體不適，出現頭昏嘔吐與癱軟，被送往醫院急救，並安排開刀。

里長妻子經過手術後，昏迷指數只有3分，經過42天搶救，在今年1月30日宣告不治，得年60歲。里長涉嫌毆妻致死的事在地方傳出，但家人未報案，警方曾經主動向里長求證，他否認毆妻，聲稱當時跟妻子幫里民煮湯圓後，離開現場去送餐，廚媽就發現她不舒服，將她送醫，他並製造不在場證明，警方查訪時，也沒有證人願意說。

由於死因不明，檢警安排相驗，並進行解剖，目前仍在等待解剖報告出爐。警方約談里長到案說明，他雖然刻意避重就輕，警方則依查扣的影像，今天依故意傷害致死移送彰化地檢署進行複訊，檢方認里長有殺人犯意，依殺人罪、家暴等罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

彰化縣鹿港鎮一名里長涉嫌毆妻致死，檢察官今天向彰化地院聲押獲准。本執資料照片
彰化縣鹿港鎮一名里長涉嫌毆妻致死，檢察官今天向彰化地院聲押獲准。本執資料照片

妻子 殺人

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