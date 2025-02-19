竹縣靈骨塔詐騙 死灰復燃

國內詐騙案件層出不窮，多數集中在投資股市或加密貨幣等，竹縣發現，靈骨塔或生前契約詐騙手法，近期死灰復燃。本報資料照片 詐騙案件層出不窮，除了常見的股市投資詐騙，新竹縣政府民政處近期發現靈骨塔或生前契約詐騙手法死灰復燃，將目標鎖定至曾經的投資者和自救會成員；桃園市今年已有4起類似詐騙案，被騙投資靈骨塔套餐卻血本無歸，呼籲民眾別上當。

靈骨塔與生前契約詐騙10多年前猖獗一時，聲稱靈骨塔與生前契約是商品，值得投資，誘騙許多人跳入陷阱。政府在2003年公布不得轉售靈骨塔，不少受害者紛紛組成自救會。

新竹縣政府民政處長陳建淳說，近期投資靈骨塔詐騙手法死灰復燃，甚至將目標鎖定至曾經的投資者和自救會成員，誆騙「當年投資因無管道可販售，現在成立平台協助轉讓」，要求民眾繳納保證金或購買更多靈骨塔湊整數銷售，許多受害者希望可以多少拿回一點錢，再度落入詐騙陷阱。

新竹縣去年受理殯葬類詐騙案3件、受害金額489萬元；桃園市統計去年相關詐騙案19件、今年4件，警方指出，有被害人接獲靈骨塔塔位業務聲稱可協助販售其名下靈骨塔，但需搭配生前契約、骨灰罐等組成套餐銷售，並稱短期可獲取高額利潤，但被害人付錢後，就推稱無人購買不了了之。

陳建淳觀察，受騙民眾有增多，部分不願報案。她強調靈骨塔與生前契約不是投資商品，也無法權利轉讓，現今民風觀念轉變，年輕人可能選擇環保葬，且靈骨塔有降價波動，不會有增值空間。