翻車又碰撞3車…國道豐原段6車連環撞 1死1命危2傷

國道一號豐原段今天下午發生6車追撞車禍，釀一死一命危二傷，國道警方初步調查，小貨車追撞轎車後，轎車左偏撞上另一輛轎車致翻車，翻車過程又被3輛轎車碰撞，才造成嚴重死傷，肇事原因仍由國道警方調查中。

國道警方表示，今天下午5時24分在國道1號北向167.7公里處交通事故，一輛小貨車撞擊前方轎車，造成該車往左偏移，並撞擊行駛中線車道轎車導致其翻覆，翻覆過程中再與前方外側車道3輛轎車發生碰撞，共4人受傷，其中2人傷勢較嚴重。

50多歲男子送中港澄清醫院，經急救無效死亡；豐原醫院表示，一名男傷者無呼吸心跳，搶救後恢復心跳，仍有生命危險，他主要傷勢頭顱骨骨折，臉部撕裂傷，肢體及軀幹多處擦傷急救中；56歲陳女頭暈、頭痛和左手無名指擦傷檢查中；25歲羅女腰痛檢查中。

國道警方表示，傷勢較嚴重傷者尚未酒測外，其餘駕駛人均無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由國道公路警察局第三大隊持續調查釐清中。