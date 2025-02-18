嘉義4祖孫受困火場3送醫 5歲男童被壓神桌下…救出無呼吸心跳

嘉義縣中埔鄉和美村司公廍一間民宅今天下午6點多發生火災，平時一對曾祖父母及2名孫子同住，聘請1名外籍移工照料，屋內疑似堆放金紙，火勢迅速延燒，3歲男童及曾祖父母獲救送醫，5歲男童被燒垮的神桌壓住，救出時已無呼吸心跳，詳細失火原因仍待火調釐清。

據了解，家中平時為祖孫同住，聘請1名外籍移工幫忙照料，86歲男子、79歲女子受困一樓客房，分別行動不便躺在床上、拿著輔具倒在地上，3歲男童被移工從後門抱出，5歲男童最後被救出，疑似躲在宮壇桌子旁，桌椅燃燒燒垮倒塌，壓在男童身上，救出時已無呼吸心跳。

消防局第三大隊長陳南合說，今天6點16分獲報趕往火場，火勢已全面延燒，2名孩童及曾祖父母共4人受困，出動嘉義縣市22車、40人救災，在1樓客房救出86歲男子、79歲女子，最後在宮壇桌椅旁發現5歲男童，救出無呼吸心跳，4人全都送醫，仍待釐清起火點。