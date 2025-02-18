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嘉義縣私人壇火災…5歲小孩受困 家屬失控要衝火場遭阻止

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉和美村司公廍一間民宅今天下午6點多發生火災，火勢延燒迅速，一樓全面燃燒，3歲男童被救出送醫，曾祖父母也遭濃煙嗆傷送醫，5歲男童受困火場，疑似在一樓房間，沒有往外跑仍受困屋內，家人失控欲衝火場被阻止。

據了解，該處民宅疑為私人壇，平時配合廟會陣頭活動，會有一些人來練習，屋內疑有堆放金紙等易燃物，平時只住老人、外勞及小孩，突然發生火災，家屬情緒崩潰失控，一度要衝進火場，還和消防人員爆發推擠衝突，攤坐在路邊啜泣。

外籍勞工說，當時出去倒垃圾，回來就發現家中失火，有將3歲男童抱出屋外，5歲男童疑似還受困火場。目前消防人員已救出3歲男童及將曾祖父母送醫，仍持續在火場搜救，但因溫度仍很高，且有持續焚燒及坍塌疑慮，請家屬在外等候，由消防人員專業救災。

嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔鄉一處私人壇今天下午發生火災，5歲小孩受困屋內，家屬要衝進火場救人。記者黃于凡／攝影

消防人員 火災 父母

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