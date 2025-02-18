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影／國道豐原段6車追撞1死3傷 1車翻覆2人被拋出車外
國道一號豐原段今天傍晚發生嚴重車禍，6車追撞4人受傷，轎車翻車，其中2人被拋出車外無呼吸心跳，國道警方調查事故原因中。
台中市消防局今天下午5時21分受理報案，台中市神岡區國道一號北上167.7k車禍案件，派遣轄區神岡分隊等共4個單位，出動各式消防車輛7輛、消防人員17名。
救護員到場發現6輛轎車事故現場，其中一車翻覆，有2人被拋出車外，共4人受傷，年約30歲男子OHCA，送往衛福部豐原醫院急救，約50歲男子OHCA，送往中港澄清醫院；年約24歲女子、57歲女子都送往豐原醫院。
國道一號豐原段車禍傷者，50多歲男子送中港澄清醫院，經急救無效死亡。豐原醫院表示，一名男傷者無呼吸心跳目前尚在搶救中；主要傷勢頭顱骨骨折，臉部撕裂傷，肢體及軀幹多處擦傷急救中；56歲陳女頭暈、頭痛和左手無名指擦傷檢查中；25歲羅女腰痛檢查中。
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