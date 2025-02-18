聽新聞
0:00 / 0:00
桃園多家餐廳遭恐嚇 女稱吃完細菌感染「私訊勒索封口費」
桃園市桃園區、中壢區多家餐廳傳出遭一名女網友私訊恐嚇，佯稱自己光顧餐廳後拉肚子、細菌感染，對此店家要求提供就醫證明，但女網友未提出證據，反而恐嚇要求餐廳匯款5千元封口費到指定帳戶，否則將PO網提告。警方接獲業者報案展開調查，女網友本人稱帳戶被盜，將持續追查釐清案情。
有餐廳業者在網路發文指出，近期不少商家在網路上遭不實指控及汙衊，一名女網友私訊桃園區、中壢區等多家餐廳業者，聲稱自己前往餐廳用餐後返家卻細菌感染，造成身體不適，要求若不想被爆料就匯款5000元封口費到帳戶，並提供一組郵局帳號，以此方式恐嚇勒索，引起多家餐廳注意。
吳姓便當店老闆指出，上周在網路PO出相關訊息提醒其他業者，女網友現身文章底下留言恐嚇，他們要求女網友提出醫院診斷證明，對方皆未拿出證據，僅丟出一組帳號要求匯款，揚言不給錢就上網控訴並提告食安問題，令餐廳業者相當不滿辛苦做的便當遭人誣衊；目前至少有4家餐廳受害，業者已將對話紀錄截圖並報案，還好生意未受影響。
對此遭控訴勒索指控的黃姓女子透過網路發出聲明，只自己遭駭客新創建帳號盜用姓名及大頭貼，並盜用個人資料及隱私去多處商家進行不實言論及攻擊，已於2月15日至龜山分局報案，並公開報案證明單，造成商家困擾非常抱歉。
小檜溪派出所副所長蔡國輝指出，派出所今中午12點多於網路巡邏發現轄區店家疑遭網路留言恐嚇案件，員警立即主動前往該店家訪查了解，並請店內負責人至所內，已於下午2點製作筆錄完成報案程序，內容提到的金融帳號正在清查來源，依法積極追查釐清案情。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言