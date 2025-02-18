桃園多家餐廳遭恐嚇 女稱吃完細菌感染「私訊勒索封口費」

桃園市桃園區、中壢區多家餐廳傳出遭一名女網友私訊恐嚇，佯稱自己光顧餐廳後拉肚子、細菌感染，對此店家要求提供就醫證明，但女網友未提出證據，反而恐嚇要求餐廳匯款5千元封口費到指定帳戶，否則將PO網提告。警方接獲業者報案展開調查，女網友本人稱帳戶被盜，將持續追查釐清案情。

有餐廳業者在網路發文指出，近期不少商家在網路上遭不實指控及汙衊，一名女網友私訊桃園區、中壢區等多家餐廳業者，聲稱自己前往餐廳用餐後返家卻細菌感染，造成身體不適，要求若不想被爆料就匯款5000元封口費到帳戶，並提供一組郵局帳號，以此方式恐嚇勒索，引起多家餐廳注意。

吳姓便當店老闆指出，上周在網路PO出相關訊息提醒其他業者，女網友現身文章底下留言恐嚇，他們要求女網友提出醫院診斷證明，對方皆未拿出證據，僅丟出一組帳號要求匯款，揚言不給錢就上網控訴並提告食安問題，令餐廳業者相當不滿辛苦做的便當遭人誣衊；目前至少有4家餐廳受害，業者已將對話紀錄截圖並報案，還好生意未受影響。

對此遭控訴勒索指控的黃姓女子透過網路發出聲明，只自己遭駭客新創建帳號盜用姓名及大頭貼，並盜用個人資料及隱私去多處商家進行不實言論及攻擊，已於2月15日至龜山分局報案，並公開報案證明單，造成商家困擾非常抱歉。