關西服務區火燒車！烈火吞噬BMW X5 近3百萬燒毀了

新竹縣關西服務區今天下午4點41分驚傳火燒車，1輛黑色BMW X5不明原因起火燃燒，火焰吞噬半個車身、黑煙直竄，引起不少人關注，消防局獲報派遣關西分隊2車5人趕赴搶救，並於下午4時58分撲滅，不過這台BMW X5新車價將近300萬，車主恐欲哭無淚，詳細起火原因還有待釐清。

新竹縣消防局表示，今天下午4點41分有民眾報案在關西休息站A1停車區有小客車起火，立刻派遣關西分隊2車5人前往，依規通報消防局火調人員及國道員警，4點50分關西分隊帶隊官表示，現場自小客全面燃燒，無人員受傷受困。