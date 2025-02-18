阿伯玩足球掉落馬路騎士經過摔倒受傷 警將開罰

一名男子今天在台中市沙鹿區自家車庫玩足球時，球不慎掉落馬路，一名騎士騎車經過，車壓到球摔倒受傷，警方將依法開罰。

今天有網友PO文和影片在網路寫「阿伯一大早就在踢足球，還踢到馬路上害別人摔車」；台中市清水警分局表示，今天上午11時43分，在沙鹿區晉文路上，69歲蔡男在車庫把玩足球時，球不慎掉落道路上，20歲楊男騎機車經過該路段，機車前車輪壓到足球倒地，騎士手、腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，警方依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。