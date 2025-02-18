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阿伯玩足球掉落馬路騎士經過摔倒受傷 警將開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天在台中市沙鹿區自家車庫玩足球時，球不慎掉落馬路，一名騎士騎車經過，車壓到球摔倒受傷，警方將依法開罰。

今天有網友PO文和影片在網路寫「阿伯一大早就在踢足球，還踢到馬路上害別人摔車」；台中市清水警分局表示，今天上午11時43分，在沙鹿區晉文路上，69歲蔡男在車庫把玩足球時，球不慎掉落道路上，20歲楊男騎機車經過該路段，機車前車輪壓到足球倒地，騎士手、腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，警方依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方表示，蔡男拋擲足以妨礙交通之物，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200元以上2400元以下罰鍰；警方呼籲民眾應避免在道路旁打球，或於道路上任意奔跑、追逐、嬉遊等危險行為，以免發生交通事故或意外傷害事件。

一名男子今天在台中市沙鹿區踢足球，不慎球落在馬路上，騎士經過摔倒受傷，警方將開罰。記者游振昇／翻攝
一名男子今天在台中市沙鹿區踢足球，不慎球落在馬路上，騎士經過摔倒受傷，警方將開罰。記者游振昇／翻攝
一名男子今天在台中市沙鹿區踢足球，不慎球落在馬路上，騎士經過摔倒受傷，警方將開罰。記者游振昇／翻攝
一名男子今天在台中市沙鹿區踢足球，不慎球落在馬路上，騎士經過摔倒受傷，警方將開罰。記者游振昇／翻攝

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