阿伯玩足球掉落馬路騎士經過摔倒受傷 警將開罰
一名男子今天在台中市沙鹿區自家車庫玩足球時，球不慎掉落馬路，一名騎士騎車經過，車壓到球摔倒受傷，警方將依法開罰。
今天有網友PO文和影片在網路寫「阿伯一大早就在踢足球，還踢到馬路上害別人摔車」；台中市清水警分局表示，今天上午11時43分，在沙鹿區晉文路上，69歲蔡男在車庫把玩足球時，球不慎掉落道路上，20歲楊男騎機車經過該路段，機車前車輪壓到足球倒地，騎士手、腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，警方依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
警方表示，蔡男拋擲足以妨礙交通之物，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200元以上2400元以下罰鍰；警方呼籲民眾應避免在道路旁打球，或於道路上任意奔跑、追逐、嬉遊等危險行為，以免發生交通事故或意外傷害事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言