快訊

董座借款6千萬不追討竟成獲利 彰化1私中退場嘆：稅繳不出成負債

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆民宅失火老翁喪生 吹風機電線有短路熔痕疑釀災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市今天發生民宅火警，楊姓老翁命喪火場。消防局進入火場採證，在臥室燃燒物中發現燒毀的吹風機，電線有短路熔痕的特徵，初判是使用不慎釀災。楊家除廚房、浴室用磚頭隔間，其他空間都是木料隔間，起火後延燒迅速。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時6分接獲報案，中興路18巷內的公寓發生火警。消防人員趕到現場時，看到火場是5層樓公寓的4樓，已全面燃燒，火舌和濃煙從前陽台不斷竄出，楊姓老翁受困火場。

消防人員布設水線上樓滅火，上午9時32分回控制火勢後入內搜救，在靠近房屋前方的客廳發現90歲的楊姓老翁，明顯死亡，未送醫。

楊姓老翁的大兒子得知發生火災，趕到現場，看到火勢猛烈，父親又受困火場，心情沉重。他說，有特別注意要把屋內不用的電器插頭都拔掉，不知道為什麼竟還發生火災。

楊姓老翁的小兒子住在公寓的5樓，他說今天起床後有下樓，看到父親在客廳吃早餐，屋內一切正常，探望過後，回到5樓住處。

老翁的小兒子說，回到家約10分鐘，就發現樓下失火，衝到4樓時，發現屋內滿是火煙，無法進入，只能下樓，等待消防人員救援。

5樓的鄰居說，他在屋內發現樓下起火時，從屋後往下查看，看到楊姓老翁的房子後方冒出火舌，認為起火點可能是靠房屋後側的地方，再延燒到整間屋子。

消防局火災調查科人員今天進入火場採證鑑識，因為只有廚房和浴室是磚頭隔出的空間，客廳和房間都是用木材隔間，起火後迅速延燒，屋內裝潢陳設幾乎全毀。

火調人員鑑識火場，初判起火點是在靠房屋後側的臥房，這間臥房的燃燒物中，有具燒毀的吹風機，電線有短路熔痕的特徵，研判是使用吹風機不慎釀災。消防人員訪查，得知楊姓老翁曾用吹風機吹乾衣服，確實起火原因，還待將相關證物送交消防署鑑識確認。

基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（左）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（左）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（中）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（中）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，消防局初判起火原因是使用吹風機不慎釀災。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，消防局初判起火原因是使用吹風機不慎釀災。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，消防局初判起火原因是使用吹風機不慎釀災。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，消防局初判起火原因是使用吹風機不慎釀災。記者邱瑞杰／攝影

吹風機 基隆 消防人員 火災

延伸閱讀

金門一天5起雜草火警 消防局籲民眾提高防火意識

基隆公寓大火燒死9旬翁 兒：火起10分鐘前父親在客廳吃早餐

新北鶯歌工地火災 消防籲民眾關窗、外出戴口罩

台中西區暗夜火警 燒毀三間鐵皮民宅 火勢撲滅無傷亡

相關新聞

影／國道豐原段6車追撞1死3傷 1車翻覆2人被拋出車外

國道一號豐原段今天傍晚發生嚴重車禍，6車追撞4人受傷，轎車翻車，其中2人被拋出車外無呼吸心跳，國道警方調查事故原因中。

基隆清淤挖到1根骨頭停工報案 檢警開挖驚見一具骸骨

基隆市一處山坡地，工人在挖除山溝淤土時，挖到一根骨頭，停工報案。警方昨挖出1具完整的骸骨，衣服口袋有許姓老翁的證件，他的...

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

國道一號豐原段今天傍晚發生重大車禍，疑似車輛追撞，2人無呼吸心跳，另有2人受傷都送醫急救，國道警方目前仍在現場處理調查中...

17歲少年偷開父計程車！撞毀一整排14機車肇逃 與警追逐「父子共罰」

桃園市中壢區中原夜市商圈昨天傍晚發生一名17歲少年駕駛計程車車禍肇逃事故，該少年偷開父親的計程車行經實踐路，疑似閃車卻緊...

桃園多家餐廳遭恐嚇 女稱吃完細菌感染「私訊勒索封口費」

桃園市桃園區、中壢區多家餐廳傳出遭一名女網友私訊恐嚇，佯稱自己光顧餐廳後拉肚子、細菌感染，對此店家要求提供就醫證明，但女...

關西服務區火燒車！烈火吞噬BMW X5 近3百萬燒毀了

新竹縣關西服務區今天下午4點41分驚傳火燒車，1輛黑色BMW X5不明原因起火燃燒，火焰吞噬半個車身、黑煙直竄，引起不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。