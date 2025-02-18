基隆民宅失火老翁喪生 吹風機電線有短路熔痕疑釀災

基隆市今天發生民宅火警，楊姓老翁命喪火場。消防局進入火場採證，在臥室燃燒物中發現燒毀的吹風機，電線有短路熔痕的特徵，初判是使用不慎釀災。楊家除廚房、浴室用磚頭隔間，其他空間都是木料隔間，起火後延燒迅速。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時6分接獲報案，中興路18巷內的公寓發生火警。消防人員趕到現場時，看到火場是5層樓公寓的4樓，已全面燃燒，火舌和濃煙從前陽台不斷竄出，楊姓老翁受困火場。

消防人員布設水線上樓滅火，上午9時32分回控制火勢後入內搜救，在靠近房屋前方的客廳發現90歲的楊姓老翁，明顯死亡，未送醫。

楊姓老翁的大兒子得知發生火災，趕到現場，看到火勢猛烈，父親又受困火場，心情沉重。他說，有特別注意要把屋內不用的電器插頭都拔掉，不知道為什麼竟還發生火災。

楊姓老翁的小兒子住在公寓的5樓，他說今天起床後有下樓，看到父親在客廳吃早餐，屋內一切正常，探望過後，回到5樓住處。

老翁的小兒子說，回到家約10分鐘，就發現樓下失火，衝到4樓時，發現屋內滿是火煙，無法進入，只能下樓，等待消防人員救援。

5樓的鄰居說，他在屋內發現樓下起火時，從屋後往下查看，看到楊姓老翁的房子後方冒出火舌，認為起火點可能是靠房屋後側的地方，再延燒到整間屋子。

消防局火災調查科人員今天進入火場採證鑑識，因為只有廚房和浴室是磚頭隔出的空間，客廳和房間都是用木材隔間，起火後迅速延燒，屋內裝潢陳設幾乎全毀。