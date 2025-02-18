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彰化企業董事長母親財損破億元 警逮詐團成員驚見有摩鐵業者

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣上演台版地面師，一名企業董事長的60多歲母親，去年接到詐騙洗錢必須被監管帳戶的「檢警」電話，不但交出帳戶，還把抵押名下兩幢透天厝，然後借錢贖回，前後合計財損破億元，警方逮捕20名詐團嫌犯，正擴大偵辦。

警方逮捕這個分工精細的詐團成員，除了車手、收水車、水房、機房，還有持有合格執業執照的代書、地政士及律師，負責提供資金的是一名林姓汽車旅館業者，被捕後矢口否認跟詐團一搭一唱，聲稱只是單純借款給人周轉資金，並未涉詐。

據了解，這名董事長母親去年2月接到自稱刑警大隊來電，指控她涉及詐騙洗錢，必須被監管帳戶的資金流向且「偵查不公開」，不可對外洩漏配合辦案，又有檢察官來電作同樣要求，還線上調查董事長母親涉及的不法情事，董事長母親深信不疑，交出兩個金融帳戶所有證件。

「檢警」進一步「訊問」董事長母親有無不動產，如有，必須一併交付監管，董事長母親怕家人知道她「涉案被調查」，聽從「檢警」介紹的地政士、代書建議把她名下位在員林市兩幢透天厝設定抵押給林姓男子，林男付款2700萬元，董事長母親到員林地政事務所辦理手續並拿到現金，就交給前來取款監管的「檢察官」。為了不讓家人起疑，董事長母親自行向朋友借錢水湊足2700萬元，交給林男換取塗銷設定抵押。

董事長母親異常行為引起家人懷疑，關懷之後了解狀況立即報警，警方前往台北、台中、桃園、台南等縣市分為5次搜索，逮捕詐團首腦28歲徐姓男子和37歲林姓汽車旅館業者，連同律師、地政士、代書、水房成員等18人，全案依涉洗錢防制法、重利罪、三人以上共同詐欺取財罪移送偵辦。

警方調查發現，董事長母親的帳戶2800萬元層層匯款，透過5次匯款，都流向同一帳戶，至於向首腦之一的林嫌借款2700萬元，還款2700萬元，5400萬元現金都被詐團收走，董事長母親被詐還向友人借款而負債2700萬元，損失慘重。

據了解，全案移送偵辦的同時，警方另掌握林姓汽車旅館業者總是適時借款給詐騙被害人，似乎與詐團合作無間，將深入追查遭詐案件數及被害人。

彰化縣員林警分局調查一名董事長的媽媽被詐，財損超過1億元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林警分局調查一名董事長的媽媽被詐，財損超過1億元。記者簡慧珍／攝影

詐騙 透天厝

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