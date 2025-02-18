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嘉義市百年廟宇2尊將軍神像遭竊 竊賊稱要帶回家供奉

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導

嘉義市劉厝里代天府2尊神像遭竊，即向警方報案，警方調查騎腳踏車呂姓男子涉嫌將神像包在塑膠袋內帶走，警及時在嘉義縣水上鄉住家中起出遭竊2尊神像等物，呂男聲稱只是要帶回供奉，仍被依竊盜罪嫌送辦。

正在興建中的嘉義市竹圍派出所旁有座劉厝里代天府西營將軍，早上里民發現供奉的西營將軍神像不見了，沒想到查看東營將軍也一樣遭竊，廟方人員急忙向警方報案。

警方表示，今天上午接獲劉厝里民報案，宮廟東營、西營供奉的將軍神像遭竊，廟內的7盒香環、1對擲筊、鐵製水壼連1桶香灰同樣遭竊。

調閱路口監視系統，發現早上6點多有名男子騎著腳踏車鬼鬼祟祟地在附近出沒，沒多久即從東營、西營裡將神像抱走，還順走廟內的香環等物品，循線追查是居住於嘉義縣水上鄉大崙村的年約58歲呂姓男子，呂男坦承不諱，並在住處起出神像、香環等物品。

呂男供稱，抱走神像係因為想帶回家供奉。警方偵訊後仍依竊盜罪嫌將他送辦。

前里長許明對表示，劉厝代天府有上百年歷史是地方信仰中心，神像失竊消息立即受到里民關心，感謝警方及時找到，但是沒想到嫌犯只是騎著腳踏車將2尊神像用塑膠袋打包帶走，看了很不捨，廟方人員前往嫌犯住處焚香禱告護送神明回廟宇重新安座，幸好神明安然無恙。

廟方人員協助將軍神像重回安座。圖／許明對提供
廟方人員協助將軍神像重回安座。圖／許明對提供
廟方人員協助將軍神像重回安座。圖／許明對提供
廟方人員協助將軍神像重回安座。圖／許明對提供
嘉義市警局正興建中的竹園所新建大樓，前方路口即是遭竊的西營將軍。圖／許明對提供
嘉義市警局正興建中的竹園所新建大樓，前方路口即是遭竊的西營將軍。圖／許明對提供
嘉義市有上百年歷史劉厝里代天府東營、西營2尊神像遭竊，引來里民關切，在警方協助下安然返廟。圖／許明對提供
嘉義市有上百年歷史劉厝里代天府東營、西營2尊神像遭竊，引來里民關切，在警方協助下安然返廟。圖／許明對提供
廟方人員前往嫌犯住處焚香禱告護送神明回廟，幸好神明安然無恙。圖／許明對提供
廟方人員前往嫌犯住處焚香禱告護送神明回廟，幸好神明安然無恙。圖／許明對提供

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