嘉義市百年廟宇2尊將軍神像遭竊 竊賊稱要帶回家供奉

嘉義市劉厝里代天府2尊神像遭竊，即向警方報案，警方調查騎腳踏車呂姓男子涉嫌將神像包在塑膠袋內帶走，警及時在嘉義縣水上鄉住家中起出遭竊2尊神像等物，呂男聲稱只是要帶回供奉，仍被依竊盜罪嫌送辦。

正在興建中的嘉義市竹圍派出所旁有座劉厝里代天府西營將軍，早上里民發現供奉的西營將軍神像不見了，沒想到查看東營將軍也一樣遭竊，廟方人員急忙向警方報案。

警方表示，今天上午接獲劉厝里民報案，宮廟東營、西營供奉的將軍神像遭竊，廟內的7盒香環、1對擲筊、鐵製水壼連1桶香灰同樣遭竊。

調閱路口監視系統，發現早上6點多有名男子騎著腳踏車鬼鬼祟祟地在附近出沒，沒多久即從東營、西營裡將神像抱走，還順走廟內的香環等物品，循線追查是居住於嘉義縣水上鄉大崙村的年約58歲呂姓男子，呂男坦承不諱，並在住處起出神像、香環等物品。

呂男供稱，抱走神像係因為想帶回家供奉。警方偵訊後仍依竊盜罪嫌將他送辦。