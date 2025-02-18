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基隆清淤挖到1根骨頭停工報案 檢警開挖驚見一具骸骨

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
基隆市一處山坡地，工人在挖除山溝淤土時，挖到一根骨頭，停工報案。警方昨挖出1具完整的骸骨，衣服口袋有許姓老翁的證件，他的家人7年前通報失蹤。檢察官今天偕法醫相驗，未發現遭重擊傷痕，初步排除他殺，並採集DNA確認身分，進一步調查。

基隆市仁愛區南榮路463巷的山坡上的山溝，因為先前颱風、降雨沖刷土石，造成山溝淤積，影響排水，後來下雨時，水流都會灌進下方的的社區，區公所委外清除山溝的土石，希望恢復排水功能，化解水患。

工人15日到場施工時，逐步挖除淤積在山溝的泥土，在挖到一處殘破的工寮旁時，發現泥土有根骨頭，研判疑似是人類的大腿，馬上停工並報案。

警方封鎖現場，並在17日開挖，發現山溝內有一具人類的骸骨，死者有穿衣服，並在口袋中找到80多歲許姓老翁的證件，聯絡家人指認，今天報請檢察官相驗。

許姓老翁生前疑似在外流浪，家人7年前找不到他，報請檢方協尋，通報為失蹤人口。工寮內有不少回收物，研判許姓老翁可能棲身於此，不慎跌落山溝，無力自救，又沒有人發現伸出援手，最後死亡。

檢方今天相驗許姓老翁骸骨，發現並沒有被利器、利刃揮砍的致命刀傷，排除他殺可能。檢察官指揮警方採集許男兒子與胞妹的DNA，將遺骸進行比對，確定死者身分。

基隆市有工人在挖除山溝淤土時，挖到一根骨頭。警方封鎖現場，挖出1具完整的男子骸骨。檢察官今天偕法醫相驗，初步排除他殺。聯合報系資料照片
基隆市有工人在挖除山溝淤土時，挖到一根骨頭。警方封鎖現場，挖出1具完整的男子骸骨。檢察官今天偕法醫相驗，初步排除他殺。聯合報系資料照片

家人 檢察官

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