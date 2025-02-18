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17歲少年偷開父計程車！撞毀一整排14機車肇逃 與警追逐「父子共罰」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區中原夜市商圈昨天傍晚發生一名17歲少年駕駛計程車車禍肇逃事故，該少年偷開父親的計程車行經實踐路，疑似閃車卻緊張撞擊路邊14輛機車，該少年車禍肇逃，幸無人傷亡。機車車主紛紛氣得要提告索賠，警方今天將對該少年及少年父親依法究責開罰。

網友在社群網站PO網指稱，中壢區實踐路一輛計程車疑似閃避車輛撞擊停放路邊的14輛機車，摩托車倒了一整排，有的車殼裂掉、有的連車牌都掉了，其中一輛龍頭甚至佔據馬路，其他車輛經過都要趕緊閃開，所幸無人傷亡。網友說高中生偷開爸爸的計程車出門太離譜，引起網友熱議。

中壢警方調查，一名17歲少年駕駛他父親的計程車上路，開了2公里，疑似閃避他車，撞擊路邊一排機車，該少年肇逃，與警方展開「追逐戰」，處理女警火速追上計程車，未料是少年無照駕駛，帶回偵辦。

受害店家員工指出，看到計程車從店門口直接撞過來，撞到整排機車，之後倒車就跑了。多位機車車主聞訊趕看到機車損毀，氣得說要提告索賠。

中壢分局表示，該少年事故後肇逃，經警方及熱心民眾到場攔下指認，幸無人受傷，該少年酒測值0，警方進一步釐清肇責，並將依道路交通管理處罰條例規定，該少年父親吊扣駕照3個月，該少年無照駕駛、肇逃至少開罰6000元以上。

中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，與警方追逐戰被抓。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，與警方追逐戰被抓。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，機車車主氣得要提告索賠。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，機車車主氣得要提告索賠。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，與警方追逐戰被抓。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，與警方追逐戰被抓。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，與警方追逐戰被抓。圖／警方提供
中壢 17歲少年駕駛他父親的計程車上路，撞壞路邊一排機車肇逃，與警方追逐戰被抓。圖／警方提供

中壢 肇逃 計程車

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