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電動輪椅沒充飽電就出門 台南老翁卡在馬路上動彈不得

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就乘坐出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得；轄區第二警分局員警巡邏經過，主動關心了解狀況，直接以巡邏車將梁與電動輪椅都送回家，避免他發生意外。

63歲梁姓老翁家住在台南市北區，昨天深夜11時許乘坐電動輪椅出門買東西，返家途中電池意外耗盡電力，輪椅卡在中西區成功路進退不得；當時天色昏暗，車輛不斷疾駛而過，梁卡在馬路上不知所措。

台南市警第二分局民權派出所所長何家慶、警員李美慧、郭冠巖巡邏經過，上前關心詢問，先將電動輪椅推至路旁安全地點；隨後在了解情況，確認老翁住處後，眼見當時夜深，為避免發生意外，直接以巡邏車載送老翁及電動輪椅返家。

梁姓老翁說，出門時忘記將電動輪椅充飽電，才會發生電力不足情況，所幸警方及時協助；警方提醒，使用電動輪椅族群，除了注意電力外，也要在明顯處貼上反光貼紙或穿著反光衣物，以保障乘坐電動輪椅安全。

台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得。記者袁志豪／翻攝
台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得。記者袁志豪／翻攝
台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得。記者袁志豪／翻攝
台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得。記者袁志豪／翻攝
台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得，員警直接將他送回家。記者袁志豪／翻攝
台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得，員警直接將他送回家。記者袁志豪／翻攝

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