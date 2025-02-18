電動輪椅沒充飽電就出門 台南老翁卡在馬路上動彈不得

台南市梁姓老翁昨天深夜沒有將電動輪椅電池充飽電，就乘坐出門買東西，返家途中電力耗盡，梁卡在馬路上動彈不得；轄區第二警分局員警巡邏經過，主動關心了解狀況，直接以巡邏車將梁與電動輪椅都送回家，避免他發生意外。

63歲梁姓老翁家住在台南市北區，昨天深夜11時許乘坐電動輪椅出門買東西，返家途中電池意外耗盡電力，輪椅卡在中西區成功路進退不得；當時天色昏暗，車輛不斷疾駛而過，梁卡在馬路上不知所措。

台南市警第二分局民權派出所所長何家慶、警員李美慧、郭冠巖巡邏經過，上前關心詢問，先將電動輪椅推至路旁安全地點；隨後在了解情況，確認老翁住處後，眼見當時夜深，為避免發生意外，直接以巡邏車載送老翁及電動輪椅返家。