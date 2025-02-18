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高雄老翁想回台南看親人 徒步走4天找不到家幸有警伸援手

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

劉姓老翁有輕微失智情況，他想要返回台南市安南區的老家，竟從高雄出門，徒步走了4天，昨天一路走到台南市南區，被民眾發現疑似是迷途老人，通報警方協助；警方為劉找到焦急的家屬，順利讓他回家看親人，完成心願。

年近70歲的劉姓老翁，有輕微失智情況，在高雄市獨自租屋居住，他在2月13日出門後，住在台南市安南區的家人就聯繫不上，趕往老翁高雄租屋處附近尋找數日未果，16日向派出所報案協尋。

昨天晚間7時許，台南市南區中華西路一段一間店家的員工發現一名老翁神情疲憊、不斷來回踱步，懷疑可能是迷途老人；由於老翁看起來虛弱無力，店員好心提供食物給他吃，並報警處理。

轄區台南市警第六分局金華派出所所長賴杰賢、警員沈怡綉獲報到場了解，詢問後得知劉姓老翁姓名，發現劉已被家人通報失蹤、協尋；老翁身上沒有手機電話、身無分文，警方將人載回派出所休息，並通知其妹妹前來相認。

警方詢問劉姓老翁，得知他想要回台南看家人，居然是一路從高雄步行走回台南，已經走了4天，想要回安南區的老家團圓，卻找不到家；所幸善心店員與警方協助，讓老翁順利返回老家。

分局長劉全福呼籲，家中若有年長者，應多加留意行蹤，建議讓長輩攜帶身分證件、聯絡方式或配戴防走失手環，以便警方或民眾發現時能夠迅速聯繫家屬。警方也有提供指紋建檔服務，家屬可至分局偵查隊為長輩建檔。

劉姓老翁有輕微失智情況，他想要返回台南市安南區的老家，竟從高雄出門，徒步走了4天，昨天一路走到台南市南區。記者袁志豪／翻攝
劉姓老翁有輕微失智情況，他想要返回台南市安南區的老家，竟從高雄出門，徒步走了4天，昨天一路走到台南市南區。記者袁志豪／翻攝

台南 老家

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