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加「工會」群組3年 台中翁今年心動要砸錢險上當喊：滅火
台中市六旬蕭姓老翁已加入一個「工會」群組3年，今年心動想參與群組內集資投資，12日到銀行要辦理匯款12萬元時，行員發現有異，警方到場阻炸時，群組成員要蕭翁「先離開銀行」，蕭翁察覺恐是騙局，直說「想投資的火都滅了」。
第三警分局正義所警員高振傑、陳志輝，12日接獲土銀通報，蕭姓老翁（68歲）要匯款12萬元，集資買股票，疑遭詐騙。
警方到場關心時，蕭翁表示已加入一個「工會」的群組3年時間，群組內有網友分享投資訊息，也會集資購買股票，近期因年紀漸長，工作機會減少，他想為自己「賺零用錢」，這才決定首次參與集資。
土銀行員查詢蕭翁欲匯款的帳戶，的確是「證券戶」，且近兩日有多筆資金匯入，看似正常。
不過蕭翁告知集資窗口「邱小姐」，行員關切資金流向時，對方即臨時要蕭翁「取消匯款」，改為提領現金後擇日交付，甚至聽到有警方在場時，還要蕭翁離開銀行，這也讓蕭翁認為不妥，打消投資念頭，直說「想投資的火已經滅了」。
第三警分局長謝有筆呼籲，投資詐騙手法層出不窮，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術吸引被害人，並透過投資群組營造虛假獲利假象，誘騙民眾投入資金。投資應選擇合法管道，切勿輕信來路不明的投資邀約，更不要將款項匯入個人帳戶或陌生帳戶。
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