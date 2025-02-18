情人節期間多飲酒歡聚 台南警一分局加強取締抓7件酒駕

台南市府日前才公布酒、毒駕累犯名單，除「酒駕累犯專區」網站上外，首度張貼在違規人居住地里布告欄；結果周姓男子隔天凌晨就酒駕失控在高速擦撞路邊3部汽車、2輛機車、1棟民宅，台南市警第一分局從2月14日起連續加強攔查酒後駕車，3天共取締7件酒駕案。

台南市本月11日公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度印製張貼在違規人居住地里布告欄，期盼透過社會制約，提升嚇阻效果。

結果隔天凌晨，34歲周姓男子駕駛自小客車，沿海佃路一段由南往北方向行駛時，疑似失控擦撞路旁多處民宅及汽、機車，在安通路劶車輛翻覆及造成機車燃燒，警方酒測測得他吐氣所含酒精濃度為每公升0.83毫克，觸犯公共危險罪。

台南市警第一分局眼見今年2月14日情人節接續週末假期，有鑑於民眾節慶期間歡聚常飲酒助興，為避免再次發生酒駕肇事、維護民眾生命財產安全，從14日起連續3日，加強攔查喝酒後駕車，3天共取締7件酒駕案。

警方表示，經採取轄區路口封閉式路檢及路邊機動性攔查等方式，對酒駕零容忍，7件酒駕行為包括公共危險罪嫌移送5件、行政罰1件、拒測1件。

台南市警局副局長戴崇贒與第一分局長章振國在加強取締期間，關懷基層員警執勤辛勞，並呼籲民眾切勿心存僥倖，酒後千萬不可以自行駕駛交通工具，應搭乘計程車、大眾運輸工具、指定駕駛或利用代駕服務，以確保自己與其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康