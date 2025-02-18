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宜蘭驚傳男子持鋁棍闖入心衛中心打傷保全 猛砸玻璃窗被逮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東社區心理衛生中心傳出遭男子持鋁棍攻擊，游姓男子今上午闖入持棍打了保全，接著敲破會議室6扇窗戶，員工飽受驚嚇報警，退躲在安全門外。涉案攻擊男子看到警察就跑，還躲進廟裡，最後在住家附近被帶走，派出所正製作筆錄中。

心理衛生中心屬於開放洽公空間，今天上午10時30分闖入一名男子，手持鋁棍，口出「三字經」不斷叫罵，猛敲大門。保全機警發現這名男子昨天就來過，於是關閉大門，男社工出來安撫他，男子平靜片刻後見大門打開，竟強行闖入。

據員工轉述，當下保全要阻擋男子進入破壞，卻被對方持鋁棍敲頭，保全用手阻擋，造成頭部與手部受輕傷；另外在一樓辦公室進行個案會談的女社工見狀，與男社工立即通知大家警戒並報警。

男子繼續往裡面直闖，邊走邊砸，敲打會議室玻璃門因太厚打不破，換打窗戶，接連砸破6扇窗戶玻璃；心衛中心大多數是女員工，嚇壞了，全都退到安全門外避護，等到男子情緒發洩完離開。

員工表示，男子後來看到警察，跑去躲進心衛中心附近廟宇，最後在住家附近被逮送到派出所，大家才鬆了一口氣。

經查，該男子前科累累，最近即將入監服刑，疑似要被關情緒不穩，且日前與心衛中心同仁電話中發生不愉快，這兩天找人洩憤，警方正製作筆錄了解其犯案動機，依法送辦，近日將加強派員警巡 護心衛中心安全。

宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，還接連砸破6扇玻璃窗，所幸最後報警把人帶走，員工平安，保全輕傷就醫。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，還接連砸破6扇玻璃窗，所幸最後報警把人帶走，員工平安，保全輕傷就醫。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，還接連砸破6扇玻璃窗，所幸最後報警把人帶走，員工平安，保全輕傷就醫。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，還接連砸破6扇玻璃窗，所幸最後報警把人帶走，員工平安，保全輕傷就醫。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，還接連砸破6扇玻璃窗，所幸最後報警把人帶走，員工平安，保全輕傷就醫。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東社區心理衛生中心驚傳遭男子持鋁棍闖入，打傷保全，還接連砸破6扇玻璃窗，所幸最後報警把人帶走，員工平安，保全輕傷就醫。圖／讀者提供

保全 宜蘭 社工 羅東

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