女警被大車撞毀容、截肢 台南警講解「內輪差」危險籲長者避開

李姓男子駕駛貨運曳引車將騎警用機車的陳姓女警撞至多根腳趾截趾、左腳部分永久性缺損、顏面撕裂傷、鼻骨骨折等重傷害，台南地院依過失重傷害罪判刑1年10月；台南市警第六分局昨天走進社區，向高齡長者講解宣導大型車輛「內輪差」的危險性。

李姓男子2023年7月初清晨7時許，駕駛貨運曳引車在台南市安平商港內6號碼頭「萬青水泥」旁無號誌交岔路口時，撞上騎乘警用機車的陳姓女警，陳女身受重傷，再也無法擔任從小嚮往警察外勤工作，更需要年長父母照顧，無奈、無力及悔恨交織。

第六分局交安宣導團昨天前往南區大恩里社區活動中心，向高齡長者講解宣導「夜間出門應著亮色衣物」、「酒後勿駕車」、「行車遵守交通規則」、「禮讓行人」、「當心大型車內輪差」等交通安全觀念，推動「關懷生命、關心交安」觀念。

現場有高齡長輩表示，以前比較沒有注意大車內輪差、視野死角及防禦駕駛等觀念，聽完宣導後，夜間行走外出或早起運動會穿著亮色衣物以提高自身能見度，外出也會遠離避開大車。