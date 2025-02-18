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男自撞路緣180度翻車「四腳朝天」 幸運無傷飄酒味遭法辦
洪姓男子昨夜在台北市飲酒後駕車返家，行經士林區一處堤外便道時自撞路緣，車輛當場翻車「四腳朝天」，洪男幸運未受傷，警方介入後確認其酒測值超標，詢後依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，23歲洪男昨夜與友相約台北市中山區飲酒，酒後執意獨自駕駛汽車返家，今晨6時許行經士林區通河西街二段堤外便道時自撞路緣水泥柱，車輛當場180度翻覆。
事故未釀人員傷亡，員警獲報到場處理，發現自行脫困的洪男全身散發酒氣，對於案發原因交代不清，經檢測確認其酒測值達每公升0.73毫克，詢後依公共危險罪嫌送辦。
警方呼籲，酒駕零容忍，警方將持續取締不法，民眾切勿酒駕以身試法，以維護自身及其他用路人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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