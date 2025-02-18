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台南凌晨連環車禍 網友戲稱「有林俊憲的扛棒都會發生車禍」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

45歲黎姓男子今天凌晨駕駛黑色轎車在台南市西門路三段沿途蛇行危險駕駛，先擦撞路邊機車後，再於成功路口碰撞另一輛白色小客車；嚴重車禍畫面經網友PO上社群媒體threads，因現場旁邊又有林俊憲看板，網友歪樓熱議「人在做，俊憲在看」。

台南市警第五分局指出，今天凌晨0時許，45歲黎姓男子駕駛黑色自小客車於西門路蛇行危險駕駛，他先擦撞路邊機車後，再於西門路三段、成功路口碰撞另一白色轎車，白色轎車被撞至失控衝向店家騎樓。

警方趕往了解，雙方駕駛僅有輕微擦挫傷，經調查均無酒駕情況，不過黎姓男子蛇行駕駛行為，涉嫌公共危險罪，將依法送辦。

黎的誇張駕駛行為，也被網友拍下畫面，PO在社群媒體threads，不過網友歪樓熱烈討論「是說林俊憲的看板怎麼連那都塞得下，太猛了吧無所不在」、「有林俊憲的扛棒都會發生車禍」、「人在做，俊憲在看」、「跟某位死亡之握的有得拚」。

45歲黎姓男子今天凌晨駕駛蛇行危險駕駛肇事，因現場旁邊又有林俊憲看板，網友歪樓回應「人在做 俊憲在看」。記者袁志豪／翻攝
45歲黎姓男子今天凌晨駕駛蛇行危險駕駛肇事，因現場旁邊又有林俊憲看板，網友歪樓回應「人在做 俊憲在看」。記者袁志豪／翻攝
45歲黎姓男子今天凌晨駕駛蛇行危險駕駛肇事，因現場旁邊又有林俊憲看板，網友歪樓回應「人在做 俊憲在看」。記者袁志豪／翻攝
45歲黎姓男子今天凌晨駕駛蛇行危險駕駛肇事，因現場旁邊又有林俊憲看板，網友歪樓回應「人在做 俊憲在看」。記者袁志豪／翻攝

林俊憲 社群媒體 車禍

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