快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

獲知詐騙案被拘留大陸的孫子平安 彰化74歲賣粥嬤笑了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲婦人的20歲孫子因涉詐騙案被拘留在大陸，日前跪求探視她的陸委會及海基會人員救人，縣議員賴清美今天表示，她說，兩會已委託台商元宵節探望孫子，狀況不錯，讓她安心不少。

伸港鄉20歲黃姓男子的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將黃撫養長大，他高職沒有畢業，卻在去年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，卻被詐騙集團往寮國從事詐騙，一直全無音訊。

直到去年年底，老婦才獲知孫因涉詐騙，被拘留大陸山西省大同市公安局平城區分局看守所，擔心孫子涉嫌詐騙罪，在大陸判刑很重，加上現在又值寒冬，擔心她沒有吃飽穿暖，希望籌錢去大陸探望孫子。

陸委會及海基會人員日前到伸港探視老婦，她不禁痛哭失聲，更下跪請求政府幫忙救回孫子，兩會人員不停地安慰她，表示會盡力請台商前往探視。

賴清美今天早上再度去跟老婦買粥，見她心情似乎很好，她才說已經接到海基會及陸委會電話，表示元宵節當天，已請台商去會面她孫子，轉告他目前狀況不錯，請她放心。她說，已快1年沒有看到孫子，等天氣變暖和，再看看可否親自前往探視。

彰化縣伸港鄉20歲黃姓男子由74歲祖母隔代教養，因詐騙罪被拘留在大陸山西省看守所，她今天獲知孫子安好，安心不少。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉20歲黃姓男子由74歲祖母隔代教養，因詐騙罪被拘留在大陸山西省看守所，她今天獲知孫子安好，安心不少。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉20歲黃姓男子由74歲祖母隔代教養，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，海基會證實他因詐騙罪被拘留在大陸山西省看守所。本報資料照片
彰化縣伸港鄉20歲黃姓男子由74歲祖母隔代教養，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，海基會證實他因詐騙罪被拘留在大陸山西省看守所。本報資料照片

元宵節 老婦 詐騙集團

延伸閱讀

領有大陸居住證將納管 邱垂正：重啟兩岸條例修法

林毅夫：陸有望跨入高收入國

八旬阿嬤被流浪狗圍攻摔車受傷 幸善心人即時相救

不只1位！台灣通緝女逃犯藏身美國5年 遭美移民當局拘留驅逐

相關新聞

加群組3年...台中翁今年心動要砸錢險上當喊「滅火」

台中市六旬蕭姓老翁已加入一個「工會」群組3年，今年心動想參與群組內集資投資，12日到銀行要辦理匯款12萬元時，行員發現有...

情人節期間多飲酒歡聚 台南警一分局加強取締抓7件酒駕

台南市府日前才公布酒、毒駕累犯名單，除「酒駕累犯專區」網站上外，首度張貼在違規人居住地里布告欄；結果周姓男子隔天凌晨就酒...

宜蘭驚傳男子持鋁棍闖入心衛中心打傷保全 猛砸玻璃窗被逮

宜蘭縣羅東社區心理衛生中心傳出遭男子持鋁棍攻擊，游姓男子今上午闖入持棍打了保全，接著敲破會議室6扇窗戶，員工飽受驚嚇報警...

女警被大車撞毀容、截肢 台南警講解「內輪差」危險籲長者避開

李姓男子駕駛貨運曳引車將騎警用機車的陳姓女警撞至多根腳趾截趾、左腳部分永久性缺損、顏面撕裂傷、鼻骨骨折等重傷害，台南地院...

男自撞路緣180度翻車「四腳朝天」 幸運無傷飄酒味遭法辦

洪姓男子昨夜在台北市飲酒後駕車返家，行經士林區一處堤外便道時自撞路緣，車輛當場翻車「四腳朝天」，洪男幸運未受傷，警方介入...

台南凌晨連環車禍 網友戲稱「有林俊憲的扛棒都會發生車禍」

45歲黎姓男子今天凌晨駕駛黑色轎車在台南市西門路三段沿途蛇行危險駕駛，先擦撞路邊機車後，再於成功路口碰撞另一輛白色小客車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。