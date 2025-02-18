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獲知詐騙案被拘留大陸的孫子平安 彰化74歲賣粥嬤笑了
彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲婦人的20歲孫子因涉詐騙案被拘留在大陸，日前跪求探視她的陸委會及海基會人員救人，縣議員賴清美今天表示，她說，兩會已委託台商元宵節探望孫子，狀況不錯，讓她安心不少。
伸港鄉20歲黃姓男子的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將黃撫養長大，他高職沒有畢業，卻在去年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，卻被詐騙集團往寮國從事詐騙，一直全無音訊。
直到去年年底，老婦才獲知孫因涉詐騙，被拘留大陸山西省大同市公安局平城區分局看守所，擔心孫子涉嫌詐騙罪，在大陸判刑很重，加上現在又值寒冬，擔心她沒有吃飽穿暖，希望籌錢去大陸探望孫子。
陸委會及海基會人員日前到伸港探視老婦，她不禁痛哭失聲，更下跪請求政府幫忙救回孫子，兩會人員不停地安慰她，表示會盡力請台商前往探視。
賴清美今天早上再度去跟老婦買粥，見她心情似乎很好，她才說已經接到海基會及陸委會電話，表示元宵節當天，已請台商去會面她孫子，轉告他目前狀況不錯，請她放心。她說，已快1年沒有看到孫子，等天氣變暖和，再看看可否親自前往探視。
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