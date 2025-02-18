快訊

女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

金門陽明湖火災警方逮2嫌 陳福海頒破案獎金表揚警員

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

發生在去年12月24日晚間，金湖鎮陽明湖畔的「長石礦區」國有林地突發大火，由於事發地點人煙罕至，警方介入調查後，發現火災疑點重重，經循線追查，逮到2名竊電纜引火的嫌犯。金門縣長陳福海今天前往金湖分局，頒發破案獎金慰勉辦案人員，肯定警方迅速破案的努力。

據了解，該片林地原為「長石礦區」，縣府曾於2015年植樹節舉辦植樹活動，當時共種植1500餘株豆梨、烏臼與台灣欒樹，其中「金門豆梨花島」更是已故詩人吳承明的夢想之一。然而，這片復育多年的林地，如今卻因一場人為大火化為灰燼，令人惋惜。

當天在強勁東北季風助長下，火勢延燒3.5小時，焚毀超過3000平方公尺林地，上千株樹木付之一炬，造成嚴重生態損害。消防局共出動26車次消防水車、7車次挖土機才成功控制火勢。

警方調查發現，這起火災並非意外，是兩名嫌犯莊姓、許姓男子所為，他們為了變賣銅線，將竊來的電纜線外皮焚燒，不料大火失控，在強風吹襲下迅速蔓延，釀成嚴重火災。警方根據現場殘留物證抽絲剝繭，鎖定涉案嫌犯，並將2人依法送辦，金門地檢署已向法院聲請羈押獲准。

火災發生後，金門縣政府高度重視，陳福海今天上午率副縣長李文良、縣議員陳錦偉等人前往金湖分局，頒發破案獎金，表揚警察迅速偵破案件，維護地方治安與環境安全。陳福海表示，分局很有警覺性，從深山火災深入了解，從而發現2名竊賊，相當值得肯定；他也提及，現在火警頻傳，金門冬季風勢強勁，林地火災風險高，他也呼籲民眾切勿任意焚燒廢棄物，未來也會請消防局研擬相關辦法，如果有惡意行為，一定會來開罰。

金湖分局長王貞惠則強調，「星星之火可以燎原」，即使小小的火源，也可能造成無法挽回的後果。她提醒，違法焚燒廢棄物或引發火災者，可能涉及公共危險罪，警方將嚴格執法、絕不寬貸，並呼籲民眾如發現可疑情況，應立即撥打110報案，與警方攜手維護社會安全。

金門縣長陳福海（左五）今天率副縣長李文良（左四）、縣議員陳錦偉（左三）等人前往金湖分局，頒發破案獎金，表揚警察同仁迅速偵破案件，維護地方治安與環境安全。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左五）今天率副縣長李文良（左四）、縣議員陳錦偉（左三）等人前往金湖分局，頒發破案獎金，表揚警察同仁迅速偵破案件，維護地方治安與環境安全。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右二）今天前往金湖分局頒發破案獎金，並與警察同仁閒話家常。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右二）今天前往金湖分局頒發破案獎金，並與警察同仁閒話家常。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金湖鎮陽明湖在去年12月24日晚間驚傳大規模火災，燒毀超過3000平方公尺的林地，經金門警方進一步調查，發現竟然是有人焚燒電纜線以致引發火災。圖／金門縣消防局提供
金門縣金湖鎮陽明湖在去年12月24日晚間驚傳大規模火災，燒毀超過3000平方公尺的林地，經金門警方進一步調查，發現竟然是有人焚燒電纜線以致引發火災。圖／金門縣消防局提供
金門縣長陳福海（左）今天前往金湖分局頒發破案獎金，由金湖分局長王貞惠代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天前往金湖分局頒發破案獎金，由金湖分局長王貞惠代表接受。記者蔡家蓁／攝影

火災 金門 陳福海

延伸閱讀

暌違15年！金門再辦兩岸和平水陸法會 籌備會正式揭牌

金門首創青年自建住宅土地承購 140名中籤竟有34人放棄

海纜斷裂延燒數發部長金門跑馬惹爭議 縣府：公務行程

金門縣長陳福海春節慰問大同之家 長輩笑說要常來才有紅包領

相關新聞

涉以假病歷逃兵役 王大陸快閃移送新北檢

演出電影「我的少女時代」走紅的藝人王大陸，涉嫌以假病歷逃避兵役，今遭檢警搜索、約談，帶回仲介集團人員及王大陸等涉逃避兵役...

台88女子車禍後處置遭後車撞飛亡 警7字訣避免二次事故

台88線16日晚上發生一起嚴重交通事故，張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後竟遭後車撞飛至對向車道，遭多車輾壓當場身亡。...

影／高雄暗夜見火戰車 老翁載回收物一路冒火焰

高雄涂姓老翁今天凌晨載回收物回家途中，機車突然一路竄煙，不久冒火燃燒，老翁趕緊停車求救，消防隊到場撲滅火苗，但是機車已剩...

金門陽明湖火災警方逮2嫌 陳福海頒破案獎金表揚警員

發生在去年12月24日晚間，金湖鎮陽明湖畔的「長石礦區」國有林地突發大火，由於事發地點人煙罕至，警方介入調查後，發現火災...

王大陸傳出被拘提 網友盛讚許光漢正值巔峰低調服役

33歲藝人王大陸傳出逃兵役，涉嫌妨害兵役被警方拘提，將移送至新北地檢署複訊。不少網友聯想到年紀相仿、同樣享有高人氣卻低調...

藝人「舞棍阿伯」錢包遺留計程車 警調帶聯繫司機找回送派出所

藝人「舞棍阿伯」葉復台搭計程車不慎遺留錢包，赴台北市南港警分局南港派出所求助，員警調閱監視器聯繫計程車司機，1小時後將錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。