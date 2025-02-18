金門陽明湖火災警方逮2嫌 陳福海頒破案獎金表揚警員

發生在去年12月24日晚間，金湖鎮陽明湖畔的「長石礦區」國有林地突發大火，由於事發地點人煙罕至，警方介入調查後，發現火災疑點重重，經循線追查，逮到2名竊電纜引火的嫌犯。金門縣長陳福海今天前往金湖分局，頒發破案獎金慰勉辦案人員，肯定警方迅速破案的努力。

據了解，該片林地原為「長石礦區」，縣府曾於2015年植樹節舉辦植樹活動，當時共種植1500餘株豆梨、烏臼與台灣欒樹，其中「金門豆梨花島」更是已故詩人吳承明的夢想之一。然而，這片復育多年的林地，如今卻因一場人為大火化為灰燼，令人惋惜。

當天在強勁東北季風助長下，火勢延燒3.5小時，焚毀超過3000平方公尺林地，上千株樹木付之一炬，造成嚴重生態損害。消防局共出動26車次消防水車、7車次挖土機才成功控制火勢。

警方調查發現，這起火災並非意外，是兩名嫌犯莊姓、許姓男子所為，他們為了變賣銅線，將竊來的電纜線外皮焚燒，不料大火失控，在強風吹襲下迅速蔓延，釀成嚴重火災。警方根據現場殘留物證抽絲剝繭，鎖定涉案嫌犯，並將2人依法送辦，金門地檢署已向法院聲請羈押獲准。

火災發生後，金門縣政府高度重視，陳福海今天上午率副縣長李文良、縣議員陳錦偉等人前往金湖分局，頒發破案獎金，表揚警察迅速偵破案件，維護地方治安與環境安全。陳福海表示，分局很有警覺性，從深山火災深入了解，從而發現2名竊賊，相當值得肯定；他也提及，現在火警頻傳，金門冬季風勢強勁，林地火災風險高，他也呼籲民眾切勿任意焚燒廢棄物，未來也會請消防局研擬相關辦法，如果有惡意行為，一定會來開罰。