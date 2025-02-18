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金門一天5起雜草火警 消防局籲民眾提高防火意識

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門最近天乾物燥，昨天一天單單金門縣金城與金寧地區共發生5起雜草火警，金門縣消防局表示，其中一起發生在金寧鄉伯玉路一段，所幸消防人員迅速控制火勢，未造成人員傷亡與財物損失。但短時間內接連發生多起火警，已對消防救災量能造成壓力，消防局呼籲民眾提高警覺，避免隨意焚燒雜草或丟棄未熄滅的火種，以免釀成更大災害。

金門縣消防局表示，昨天傍晚5時40分接獲通報，指稱金寧鄉伯玉路一段發生雜草燃燒火警，消防局獲報後，立即派遣金寧分隊3輛消防車與7名消防人員前往搶救，義消人員也趕赴現場支援。由於火場鄰近住宅，且受東北季風影響，火勢有延燒之虞，消防人員迅速布署水線壓制，3分鐘內控制火勢，並在16分鐘內完成殘火處理。燃燒範圍約40平方公尺，所幸無人員傷亡。

消防局指出，單單昨天一天，累計發生5起大小雜草火警，顯示近期乾燥氣候與強風已顯著提高火災風險。消防局第一大隊大隊長董必文表示，近期天氣乾燥且風勢強勁，火災蔓延風險大幅增加，呼籲民眾務必提高消防安全意識，避免隨意焚燒雜草、廢棄物或丟棄未熄滅的火種，以免火勢蔓延，造成重大損失；他也籲請鄉親切勿未經申請任意引火燃燒，以免違反消防法及空氣污染防制法等規定。

金門最近天乾物燥，昨天一天單單金門縣金城與金寧地區共發生5起雜草火警，讓職義消人員疲於奔命。圖／民眾提供
金門最近天乾物燥，昨天一天單單金門縣金城與金寧地區共發生5起雜草火警，讓職義消人員疲於奔命。圖／民眾提供
金門最近天乾物燥且風勢強勁，火災蔓延風險大幅增加，消防局也呼籲民眾務必提高消防安全意識，避免隨意焚燒雜草、廢棄物或丟棄未熄滅的火種，以免火勢蔓延，造成重大損失。圖／民眾提供
金門最近天乾物燥且風勢強勁，火災蔓延風險大幅增加，消防局也呼籲民眾務必提高消防安全意識，避免隨意焚燒雜草、廢棄物或丟棄未熄滅的火種，以免火勢蔓延，造成重大損失。圖／民眾提供

消防人員 火災 金門

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