台88女子車禍後處置遭後車撞飛亡 警7字訣避免二次事故

台88線16日晚上發生一起嚴重交通事故，張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後竟遭後車撞飛至對向車道，遭多車輾壓當場身亡。警方提醒，快速道路車速快，發生事故後應避免將車輛停留於內側車道，並依循7大處置步驟，避免二次事故。

7大步驟口訣為「開、放、離、撥、拍、移、等」，即「開」啟危險警示燈、「放」置車輛故障標誌、「離」開車輛至安全處所、「撥」打電話通報、「拍」攝記錄事故現場、「移」置車輛、「等」待員警抵達現場。

警方進一步說明，故障標誌應放置於事故車輛後方100公尺以上，以提供後方來車充分的反應時間，降低二次事故風險。而「安全處所」是指護欄外側、避車彎、路肩或下交流道等區域。

對於無人受傷或死亡且車輛毀損輕微（尚能行駛）的交通事故，應於後方100公尺處放置車輛故障標誌，並迅速拍攝事故現場全景及碰撞點，完成後盡速移置安全地點，再行報警處理。