快訊

女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

台88女子車禍後處置遭後車撞飛亡 警7字訣避免二次事故

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

台88線16日晚上發生一起嚴重交通事故，張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後竟遭後車撞飛至對向車道，遭多車輾壓當場身亡。警方提醒，快速道路車速快，發生事故後應避免將車輛停留於內側車道，並依循7大處置步驟，避免二次事故。

7大步驟口訣為「開、放、離、撥、拍、移、等」，即「開」啟危險警示燈、「放」置車輛故障標誌、「離」開車輛至安全處所、「撥」打電話通報、「拍」攝記錄事故現場、「移」置車輛、「等」待員警抵達現場。

警方進一步說明，故障標誌應放置於事故車輛後方100公尺以上，以提供後方來車充分的反應時間，降低二次事故風險。而「安全處所」是指護欄外側、避車彎、路肩或下交流道等區域。

對於無人受傷或死亡且車輛毀損輕微（尚能行駛）的交通事故，應於後方100公尺處放置車輛故障標誌，並迅速拍攝事故現場全景及碰撞點，完成後盡速移置安全地點，再行報警處理。

警方提醒，若事故發生於夜間或視線不佳路段，應適當增加故障標誌放置距離，提供後車足夠的反應時間。駕駛人行駛快速道路時應全程保持專注、適時使用危險警示燈提醒後方車輛，避免超速或違規駛入路肩，降低事故及二次事故的發生風險。

台88線16日晚上張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後，竟遭後車撞飛至對向車道，又遭多車輾壓當場身亡。記者潘奕言／翻攝
台88線16日晚上張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後，竟遭後車撞飛至對向車道，又遭多車輾壓當場身亡。記者潘奕言／翻攝
交通事故發生後，7大處置步驟口訣為「開、放、離、撥、拍、移、等」。圖／警方提供
交通事故發生後，7大處置步驟口訣為「開、放、離、撥、拍、移、等」。圖／警方提供
交通事故發生後，7大處置步驟口訣為「開、放、離、撥、拍、移、等」。圖／警方提供
交通事故發生後，7大處置步驟口訣為「開、放、離、撥、拍、移、等」。圖／警方提供
台88線16日晚上張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後，竟遭後車撞飛至對向車道，又遭多車輾壓當場身亡。記者潘奕言／翻攝
台88線16日晚上張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後，竟遭後車撞飛至對向車道，又遭多車輾壓當場身亡。記者潘奕言／翻攝

交通事故 標誌 死亡 車道

延伸閱讀

影／台88車禍婦人下車察看遭撞飛對向 隨即遭3車輾過頭部重創

台88車禍 下車放交通錐 遭後車撞飛至對向車道駕駛亡

桃園7旬翁路邊起步撞飛機車 竟來回倒車輾壓騎士

嘉義貨車司機酒駕上路 老翁沒戴安全帽遭撞飛慘死

相關新聞

涉以假病歷逃兵役 王大陸快閃移送新北檢

演出電影「我的少女時代」走紅的藝人王大陸，涉嫌以假病歷逃避兵役，今遭檢警搜索、約談，帶回仲介集團人員及王大陸等涉逃避兵役...

台88女子車禍後處置遭後車撞飛亡 警7字訣避免二次事故

台88線16日晚上發生一起嚴重交通事故，張姓女駕駛因擦撞前車，下車放警示牌後竟遭後車撞飛至對向車道，遭多車輾壓當場身亡。...

影／高雄暗夜見火戰車 老翁載回收物一路冒火焰

高雄涂姓老翁今天凌晨載回收物回家途中，機車突然一路竄煙，不久冒火燃燒，老翁趕緊停車求救，消防隊到場撲滅火苗，但是機車已剩...

金門陽明湖火災警方逮2嫌 陳福海頒破案獎金表揚警員

發生在去年12月24日晚間，金湖鎮陽明湖畔的「長石礦區」國有林地突發大火，由於事發地點人煙罕至，警方介入調查後，發現火災...

王大陸傳出被拘提 網友盛讚許光漢正值巔峰低調服役

33歲藝人王大陸傳出逃兵役，涉嫌妨害兵役被警方拘提，將移送至新北地檢署複訊。不少網友聯想到年紀相仿、同樣享有高人氣卻低調...

藝人「舞棍阿伯」錢包遺留計程車 警調帶聯繫司機找回送派出所

藝人「舞棍阿伯」葉復台搭計程車不慎遺留錢包，赴台北市南港警分局南港派出所求助，員警調閱監視器聯繫計程車司機，1小時後將錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。