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吊桿車吊臂未收翹高高釀禍 三重重新路紅綠燈桿遭扯斷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市41歲陳男今天上午11時許駕駛曲臂式吊桿車行經三重區重新路時，因車上吊臂未收起不慎勾到電線，整根號誌桿當場被扯落砸倒在地，所幸並未砸傷其他路過人車。三重警到場疏導並依道交條例開罰，最高可處18000元罰款，確切肇事原因待查。

據了解，陳男今天上午駕駛曲臂式吊桿車，至位於三重區重新路與光復路口的新北市第二行政中心工地工作。陳男上午11時許工作結束開吊桿車離開工地，欲穿越重新路往光復路方向行駛，但因吊臂未收起不慎勾到電線，巨大的拉扯力將連接的號誌桿整根扯落在地。

陳男肇事後立即停車並下車查看，發現整根紅綠燈號誌桿已傾倒在地，所幸並未砸傷其他經過車輛。三重警方獲報到場實施交通疏導及管制，確認駕駛陳男已違反道路交通管理處罰條例第29條，依法可處3000元以上18000元以下罰款，陳男還得面臨號誌桿損害修復賠償。

曲臂式吊桿車吊臂未收勾到電線，導致號誌桿傾倒(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
曲臂式吊桿車吊臂未收勾到電線，導致號誌桿傾倒(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
吊桿車扯斷號誌桿現場位於新北市第二行政中心工地前，警方到場進行疏導。記者黃子騰／翻攝
吊桿車扯斷號誌桿現場位於新北市第二行政中心工地前，警方到場進行疏導。記者黃子騰／翻攝

三重 罰款

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