聽新聞
0:00 / 0:00
吊桿車吊臂未收翹高高釀禍 三重重新路紅綠燈桿遭扯斷
新北市41歲陳男今天上午11時許駕駛曲臂式吊桿車行經三重區重新路時，因車上吊臂未收起不慎勾到電線，整根號誌桿當場被扯落砸倒在地，所幸並未砸傷其他路過人車。三重警到場疏導並依道交條例開罰，最高可處18000元罰款，確切肇事原因待查。
據了解，陳男今天上午駕駛曲臂式吊桿車，至位於三重區重新路與光復路口的新北市第二行政中心工地工作。陳男上午11時許工作結束開吊桿車離開工地，欲穿越重新路往光復路方向行駛，但因吊臂未收起不慎勾到電線，巨大的拉扯力將連接的號誌桿整根扯落在地。
陳男肇事後立即停車並下車查看，發現整根紅綠燈號誌桿已傾倒在地，所幸並未砸傷其他經過車輛。三重警方獲報到場實施交通疏導及管制，確認駕駛陳男已違反道路交通管理處罰條例第29條，依法可處3000元以上18000元以下罰款，陳男還得面臨號誌桿損害修復賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言