吊桿車吊臂未收翹高高釀禍 三重重新路紅綠燈桿遭扯斷

新北市41歲陳男今天上午11時許駕駛曲臂式吊桿車行經三重區重新路時，因車上吊臂未收起不慎勾到電線，整根號誌桿當場被扯落砸倒在地，所幸並未砸傷其他路過人車。三重警到場疏導並依道交條例開罰，最高可處18000元罰款，確切肇事原因待查。

據了解，陳男今天上午駕駛曲臂式吊桿車，至位於三重區重新路與光復路口的新北市第二行政中心工地工作。陳男上午11時許工作結束開吊桿車離開工地，欲穿越重新路往光復路方向行駛，但因吊臂未收起不慎勾到電線，巨大的拉扯力將連接的號誌桿整根扯落在地。