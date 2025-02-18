「戰地醫生」求婚…七旬婦路過派出所多此一問 保住15萬

彰化縣71歲林姓婦人上網去年結識自稱烏克蘭戰地醫生的「楊利」，用Line稱要返台與林婦結婚，已寄一個現金包裹，要求支付15萬元比特幣，林婦到郵局領款後路過派出所就進去詢問如何操作比特幣機台，被員警勸阻而保住老本。

警方今表示，林婦去年耶誕節瀏覽FACEBOOK網頁，收到一名自稱楊利的網友主動搭訕，之後傳送交友訊息，林婦與楊利網路聊天覺得對方有誠意，互加Line每日Line來Line去，楊利偶而談自己的戰地生活，大部分是噓寒問暖，林婦以為遇到真命天子，當楊利昨提議結婚，將把他的戰地薪水存款170萬元美金現金寄給林婦以表誠心，但林婦需支付15萬元比特幣才能取得包裹的權限。

林婦立馬到郵局提領15萬元，準備依指示到比特幣機台兌換虛擬幣，路過二林警分局二林派出所，想說請教警方如何操作比特幣機台換幣，員警簡意純、張惠婷當上判斷林婦遇上詐騙集團，不厭其煩解釋假裝戰地醫師每天傳訊息無微不至關懷，等取得信任時，以結婚、缺錢急用、家人生病等理由要求匯款，錢到手後就人間蒸發，是詐團一貫伎倆。林婦知道被詐，向員警道謝後離去。