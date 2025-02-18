影／1張發票露饀…男子用公司車濫倒垃圾被警方查獲

55歲邱姓男子利用公司車載運3大袋生活垃圾到頭份市尖東產業道路邊坡濫倒，警方和環保人員在廢棄物中找到一張超商發票，循線查獲他濫倒，除了要求清除，將由環保局開單告發，可處1200元至6000元罰鍰。

苗栗縣頭份警分局尖山派出所2月11日接獲民眾報案，頭份市尖東產業道路往三灣方向，沿路邊坡遭人傾倒許多廢棄物，包括廢棄家具、馬桶、木板、家庭垃圾、床墊等物品。

警方趕往查看，發現當地的廢棄物新、舊都有，研判已持續遭人濫倒一段時間，警方受理報案並通知鑑識人員，同時通報苗栗縣環保局派員到場共同會勘採證，確認為一般廢棄物，警方隨即著手調查。

尖山所長饒達隆與警員朱國佑在現場勘察並檢視周遭環境，破袋檢查發現其中淺色垃圾袋內有一張便利商店2月6日開立的發票，隨即前往超商調取監視器畫面，發現涉案男子入內購物後，駕駛小貨車離去，

警方調閱沿線監視器畫面，發現涉犯濫倒的小貨車進入棄置地點前載有3大袋垃圾，離開後車斗上的垃圾袋已消失不見，濫倒行為嫌疑重大，經通知駕駛人到場說明，對方坦承不諱，全案依廢棄物清理法交由苗栗縣環保局裁罰。

苗栗縣環保局指出，男子的濫倒行為依廢棄物清理法規定，可裁處1200元至6000元罰款，這名男子濫倒3大袋垃圾的數量，開罰時不會以1200元的最低金額裁處；此外，現場其他垃圾或廢棄物、資源回收物，必須再找出行為人開單告發並要求清運，如果無法找到行為人，地主必須負起清除責任。