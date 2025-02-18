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花蓮火鍋店被連偷3次 店家氣憤貼文怒轟雨衣賊無法無天

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市一家火鍋店自去年10月以來被偷竊3次，小偷都是從隔壁棟到店裡行竊，損失超過25萬元營業額，讓店家氣得在社群貼文，指辛苦創業卻遭遇人禍，怒轟竊賊「簡直無法無天」。警方今天表示，已掌握竊賊身分，全力緝拿到案。

該火鍋店家日前在網路上貼文，指出去年10月第一次遭竊，小偷是從隔壁商家頂樓跳過來，經由樓梯間到店裡，闖入休息室竊取零用金，又於今年2月6日破壞門鎖再次入店行竊。

儘管已在樓梯間加裝鐵門防盜，沒想到但不到半個月，昨天凌晨竊賊竟強行破壞鐵門，再次進入行竊、破壞設備，更直接拿走換鈔與幾天下來的營業額。

店家表示，若算上去年的損失，累積金額已達25萬元以上，都是辛苦賺來的錢，在花蓮創業期間遇到疫情、地震等天災，現在又遭到人禍，實在是「愈想愈難過」。同時譴責小偷，「把店裡當自己的提款機還是廚房，好手好腳不去工作嗎」，更呼籲其他商家要鎖好門窗，並加強防盜工作。

花蓮警分局豐川派出所長姜承德指出，經調查這名男子身穿雨衣，趁店家未營業之際，闖入店內竊取現金約16萬元，經派出所啟動鷹眼小組追查，現已掌握竊盜犯嫌身分，已報請花蓮地方檢察署核發拘票，全力查緝犯嫌到案。

花蓮警分局呼籲，針對竊盜犯罪分子，警方都將堅決打擊並嚴查嚴辦。同時請民眾及商家多注意住家及商店內的安全防竊措施，降低竊嫌犯罪激發因子與犯罪風險，以減少竊案的發生。

花蓮一家火鍋店屢遭竊，監視器拍到小偷穿雨衣闖入店內行竊。圖／民眾提供
花蓮一家火鍋店屢遭竊，監視器拍到小偷穿雨衣闖入店內行竊。圖／民眾提供
花蓮市一家火鍋店點餐機被破壞，竊賊偷走剛換鈔的錢及幾天的營業額約16萬元。圖／民眾提供
花蓮市一家火鍋店點餐機被破壞，竊賊偷走剛換鈔的錢及幾天的營業額約16萬元。圖／民眾提供

小偷 火鍋 竊盜 花蓮

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