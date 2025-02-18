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彰化宮廟大盜偷141件祭祀用具 偷到自己也忘了是哪間
彰化縣埤頭豐佑館大年初五遭竊，北斗警分局埤頭分駐所受理報案，調閱錄影監視器鎖定盧姓男子涉有重嫌，接連有4家宮廟報稱銅製香爐、香末爐被偷，經查都是盧男所為，逮捕後帶往資源回收場搜出141個銅製祭祀用品，依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方今指出，埤頭鄉豐佑館本月3日報案銅製香爐、香末爐遭竊，接著崙子村百姓宮廟、泰安宮和豐崙村受天宮、陽明宮陸續報案稱銅製香爐、香末爐不翼而飛，埤頭分駐所組成專案小組，調閱各宮廟監視器和路口監視畫面加以過濾後鎖定盧男，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。
警方跟監埋伏，16日持彰化地方法院搜索票到二林鎮的盧男住處，盧嫌見員警上門即坦承銅製香爐等贓物已拿到資源回收場變賣，昨警方帶盧嫌到資源回收場，當場查扣他變賣的銅製香爐40個、銅製敬杯底座21個、銅製敬杯29個、銅製花瓶15個、銅製蠟燭台11個、銅製燈座13個、銅製淨爐10個、銅製敬盤2個，數量之多連盧嫌都記不清楚到哪座宮廟行竊，只記得作案地點不只埤頭鄉。
警方初步了解，盧嫌趁宮廟四下無人時下手，從容把贓物搬上自己的車子，作案地點遍及埤頭鄉的鄰近鄉鎮，正清查去年到現在的宮廟祭祀用品竊案。北斗警分局長楊志源今指出，竊盜行為侵犯民眾生命財產，造成不安及破壞社會治安，警方會把竊盜犯罪當作查緝重點，也請民眾若發現疑似竊盜犯罪行為時能立刻報案。
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