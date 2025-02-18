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基隆公寓大火燒死9旬翁 兒：火起10分鐘前父親在客廳吃早餐

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中興路18巷今早發生民宅火警，90歲楊姓老翁受困火場，消防局滅火後進入搜救，發現他已明顯死亡，未送醫。鄰居說，聽到疑似爆炸聲，就見火光，起火原因由消防局火災調查科人員採證鑑識中。

市長謝國樑得知民宅發生火警，有人受困，也前往現場了解狀況，慰問家屬。

消防局「119」救災救護指揮中心上午9時6分接獲報案，指中興路18巷內的公寓發生火警，派遣仁愛、信義、信二分隊及安樂、七堵快速救援小組RIT共14車23人前往搶救。

消防員到場時，看到火場是5層樓公寓的4樓，火舌和火舌從前陽台竄出，馬上布設水線上樓滅火。上午9時32分控制火勢後入內搜救，在陽台附近發現楊姓老翁明顯死亡。

楊姓老翁的小兒子住在公寓的5樓，上午起床後曾下樓探望父親，看到楊姓老翁在客廳吃早餐。回到5樓的住處約10分鐘，就發現公寓發生火警，衝下樓想要去救人，但火勢太大，進不了屋。

楊姓老翁住在別處的大兒子得知消息，也趕到現場了解狀況。他說，父親年紀大了，智力也有些退化。4樓的住家的電器，像冷氣機、電鍋，不使用時都會把插頭拔掉，不明白為什麼父親的住處會發生火災。

住在隔壁5樓的鄰居說，發現樓下起火時，看到屋後廚房位置竄出大火，猜想可能是房屋後側開始燃燒，再延燒到整間屋子，火舌也從前方竄出。

基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（中）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（中）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（左）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁命喪火場。基隆市長謝國樑（左）前往現場了解狀況，慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，起火原因由消防局調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，起火原因由消防局調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，起火原因由消防局調查中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路今天發生民宅火警，90歲楊姓老翁逃生不及，命喪火場，起火原因由消防局調查中。記者邱瑞杰／攝影

公寓 死亡 消防員 火災

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