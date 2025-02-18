國3和美段3車擦撞 自小客車翻車駕駛輕傷送醫
國道3號和美路段昨夜發生3車擦撞車禍，1輛自小客車突失控擦撞聯結車後翻車，卡在內側車道，後方另1輛自小客車閃避不及撞上，警消獲報趕到現場搶救，1人輕傷送醫。
國道公路警察局第三警察大隊今天發布新聞，國道3號福爾摩沙高速公路北上189公里和美路段，昨天深夜發生擦撞車禍，邱姓男子駕駛自小客車行經和美路段時，突然失控擦撞在外側車道行駛的聯結車。
自小客車擦撞後翻車，卡在內側車道，後方吳姓男子駕駛的自小客車閃避不及，擦撞到邱男的自小客車，3輛車都卡在高速公路上動彈不得，警消獲報趕到現場，發現邱男有擦傷情形，送往台中龍井光田醫院就醫無大礙。
警方指出，該路段雖一度塞車，不過後來交通已恢復正常，警方正在調查車禍發生原因及經過，以釐清責任歸屬。
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